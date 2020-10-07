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Gündem Bilim Kurulu sonrası yerli aşı müjdesi
Gündem

Bilim Kurulu sonrası yerli aşı müjdesi

Bilim Kurulu toplantısı sonrası yapılan yazılı açıklamada, yerli koronavirüs aşısının seri üretime geçtiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 21:16:00 - 2020-10-07 21:17:32
Bilim Kurulu sonrası yerli aşı müjdesi

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın öncülüğünde toplanan Bilim Kurulu sonrası krtik açıklamalar yapıldı.

Bilim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

Koronavirüs Bilim Kurulumuz, bugün Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın başkanlığında toplanarak, salgınla ilgili son gelişmeleri değerlendirmiştir.

Öncelikle, ülkemizde dünyayla hemen hemen eş zamanlı şekilde yürütülen aşı geliştirme çalışmalarında gelinen nokta görüşülmüştür. İnsan üzerinde ilk uygulamalara en yakın 5 aşının geldiği aşama Bilim Kurulu üyeleri ile ele alınmış, araştırma ürünü olarak üretilen ilk aşının detayları ve diğer 4 aşıda izlenecek aşamalar değerlendirilmiştir. Hayvan deneyleri tamamlanan aşı adayları için GMP (İyi İmalat Prosedürleri) sertifikasyonu bulunan tesiste ilk aşı için üretim aşamasına geçildiği diğer 4 aday için üretimin de yakın olduğu görüşü değerlendirmelerde netlik kazanmıştır.

TÜİK ile işbirliği içinde yürüttüğümüz “Toplumsal Bağışıklık ve İnsidans (Görülme Sıklığı) Taraması” çalışmasının tekrarlanarak, antikor seviyesi ölçümüyle bağışıklığın tespiti, PCR testi ile aktif vaka oranının yeniden değerlendirilmesi konusu toplantının diğer bir gündem maddesi olarak ele alınmıştır. Çalışmanın tekrarının pandeminin seyrini daha net çizgilerle değerlendirme açısından faydalı olacağı konusunda görüş birliğine varılmıştır.

Bilim Kurulu üyeleri ile tarama testleri politikamız da değerlendirilmiştir. Testlerin yaygınlaştırılarak, temas şüpheli vakalar haricinde test sayısının daha da arttırılması yönünde görüş birliğine varılmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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Yorumlar

Başçavuş

İnançlı Doktorlar Aşıyı Nasıl Geliştirdiler Ve Üretim Aşamasına Geldiler Bazıları Utanir mi
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