Bilim insanlarından korkutan uyarı: Dünya kavrulacak

İklim değişikliğinin gelecekteki etkilerini ortaya koymak için çeşitli araştırmalar yürüten bilim insanlarından korkutan bir açıklama geldi. Hollanda’daki Wageningen Üniversitesi bünyesinde ekoloji üzerine çalışmalarını sürdüren bilim insanları, iklim değişikliği nedeniyle artan sıcaklıkların 50 yıl sonra milyarlarca insanın yaşamını zorlaştıracağını açıkladı.

Konuyla ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunan ekoloji uzmanı Marten Scheffer ise, sıcaklık artışının devam etmesi durumunda dünyadaki milyarlarca insanın yaşamına devam edemeyeceğini belirtti.

İnsan topluluklarının yanında birçok canlı grubunun incelendiği ve 'Proceedings of the National Academy of Sciences' adlı dergide yayınlanan araştırma sonuçları, çarpıcı gerçekleri de ortaya çıkardı. İnsanların yaşamına devam edebilmeleri için en uygun sıcaklığı bulmak adına 6.000 yıl önceyi inceleyen bilim insanları, insanların yaşayabilmesi için uygun yıllık ortalama sıcaklığın 11 ila 15 derece arasında olması gerektiğini söyledi.

Sıcaklığın yüksek olduğu bölgelerde insan sayısının arttığına da dikkat çeken bilim insanları, yaptıkları analiz sonucu uygun ortalama sıcaklıktan daha sıcak olması beklenen bölgelerde 2070 yılında en az 2 milyar insanın yaşayabileceğini kaydetti.