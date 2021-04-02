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Dünya Bilim insanlarından korkutan maske uyarısı!
Dünya

Bilim insanlarından korkutan maske uyarısı!

Alman bilim insanları, kullandığımız bazı maskelerde ölümcül kimyasal izler tespit ettiklerini duyurdu. Bilim insanları, "kumaş maskede risk görece az" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 13:55:00 -
Bilim insanlarından korkutan maske uyarısı!

Koronavirüs salgınında aşıların yanı sıra hastalıktan korunmada en büyük silah maske.

Salgın başından bu yana pek çok türü ortaya çıkan maskeler, koronavirüsten korurken başka sağlık risklerini de beraberinde getiriyor olabilir.

Uzun süredir tartışılan bu durumu Alman bilim insanları Prof. Dr. Michael Braungart ve Dr. Dieter Sedlak ele aldı.

Maskede kimyasal risk

Hamburg Çevre Enstitüsü, özellikle cerrahi maskelerin yapısında tespit edilen florokarbon ve formaldehit gibi bileşenlerin kanserojen riskini büyük oranda artırabileceğini belirtti.

Prof. Dr. Michael Braungart, "Bu maskeler aracılığı ile ağzımızdan ve burnumuzdan soluduğumuz şey aslında son derece tehlikeli sonuçlara gebe. Bu maskeler Formaldehit ve hatta anilin bulduk ve maskeden gelen hoş olmayan kimyasal kokuları kapatmak için bilinmeyen yapay kokuların uygulandığını tespit ettik" dedi.

Öğrenciler ve fabrika çalışanlarının uzun dönemli akciğer hasarında büyük risk altındaki grupların başını çektiği aktarıldı.

Kumaş maskede risk görece az

Kumaş maskelerdeki riskin görece daha az olduğunu belirtilirken, o noktada da mikrofiber parçacıkların risk faktörü olarak ortaya çıktığını ifade etti.

Florokarbonlar insan sağlığı için son derece riskli olarak görülüyor ve bilim insanları son dönemde bu maddenin gereksiz kullanımının durdurulması için çağrıda bulunuyor.

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Yorumlar

halil

komplodur birader komplo olur mu öyle şey mis gibi içime çekiyorum bak bişey olmuyor. 
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