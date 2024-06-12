Bilim insanlarına tepki yağdı: 14 kilo birden verdiren "işkence aleti" geliştirildi! Duyanlar şok olmuş durumda

Zayıflama ilaçları, birbirinden farklı bitkisel kürler ve hatta son çare olarak cerrahi operasyonlar bunlardan yalnızca birkaçı. Fakat yeni ortaya atılan bir teknik, birçok tepkiyi de beraberinde getirdi. Bu yöntemde; bilim insanları zayıflamak için "çeneyi kilitleme" yöntemi kullanıyor. İşte inanılmaz zayıflama yolunun ayrıntıları…

Bilim insanları, insanların 'ortaçağ işkence cihazı' olarak adlandırdığı bir 'kilo verme cihazı' üretti.

Hiçbir kilo verme yöntemi, kullanıcısının çenesinin kilitlediği 'dünyanın ilk kilo verme cihazı' kadar tartışmalı olmamıştı.

Yeni Zelanda Otago Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından oluşturulan DentalSlim Diyet Kontrolü adlı cihaz, alt ve üst azı dişlerine yapıştırılan mıknatıslar ile tasarlanmış.

Bu alet, çenenin 2 milimetreden fazla açılmasını kısıtlıyor ve kullanıcıyı kalorisi daha düşük sıvı bir diyet tüketmeye zorluyor.

Cihaz yakın zamanda Nature's British Dental Journal'da yayınlanan bir çalışmanın konusu oldu. İki hafta boyunca DentalSlim takıldıktan sonra yedi katılımcının her biri ortalama 14 kilo verdi ve kilo verme yolculuğuna devam etme konusunda motive oldular.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ancak bu teknik sosyal medyada paylaşıldığında birçok tepki çekti ve birçok insan; bunun etik olmadığını, bilim insanlarına etik öğretilmesi gerektiğini ve işkence aleti olarak tanımlayan birçok yoruma sebep oldu.

"Bu yasal mı?" diye soran binlerce kişinin ardından Otago Üniversitesi Sağlık Bilimleri Bölümü'nün baş araştırmacısı Profesör Paul Brunton'dan bu tepkilere de yanıt gecikmedi.

Brunton, bu cihazın müdahalesiz, geri döndürülebilir, ekonomik ve çekici bir alternatif olduğunu iddia etti.

Üniversiteden yapılan başka bir açıklamada "cihazın amacı hızlı veya uzun vadeli bir kilo verme aracı değildir" cümleleri kullanıldı.

Otago Üniversitesi, daha ziyade ameliyat olması gereken ve gerekli tedaviyi alamayan kişilere yardımcı olmayı amaçladıklarını dile getirdi.