Bilim insanları yeni bir gezegen keşfetti

Yale Üniversitesi bünyesinde çeşitli çalışmalara imza atan bilim insanları, dünyadan yaklaşık 45 milyar kilometre uzaklıkta, tahmin edilen 1.726 santigrat derece sıcaklığı ile birlikte dev bir ateş topuna benzettikleri 'MASCARA-2b' isimli bir gezegen keşfettiklerini açıkladı.

Dev gezegeni incelemek için 'Expres' adı verilen spektrometreyi kullanan bilim insanları, yapılan incelemeler sonucu atmosferinde demir, krom ve magnezyum buharları bulunan bu gezegende metallerin bu sıcaklıkta katı veya sıvı halde kalamayacağını belirtti.

FeI, FeII demir iyonları ve NaI sodyum iyonları bulmak için gezegen üzerinde detaylı incelemelerde bulunan bilim insanları, yapılan araştırmalarla birlikte magnezyum iyonları olan Mg I ile Cr II krom iyonlarını da tespit ettiklerini söyledi.

Keşfedilen yeni gezegenin yörünge dönemlerinin ise 10 günden az olduğu tahmin ediliyor.