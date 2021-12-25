Bilim insanları uyardı: Soğuk algınlığı görülen kişilerin yarısı Kovid-19

İngiliz bilim insanları uyardı: Soğuk algınlığı belirtileri görülen kişilerin yarısı aslında Covid-19!

İngiltere’de Zoe Covid çalışma ekibi tarafından yapılan incelemede soğuk algınlığı belirtisi görülen kişilerin yaklaşık yarısının koronavirüs olduğu belirtildi. Halihazırda, günde yaklaşık 144 bin kişinin soğuk algınlığına yakalandığını belirten çalışma ekibinin raporuna göre bu kişilerin çoğunluğu koronavirüs pozitif.

Buna göre aşağıdaki belirtilere sahip olan kişierin yarısı aslında koronavirüse yakalanmış durumda:

Boğaz ağrısı

Burun akıntısı

Baş ağrısı

Eklem ağrıları

Çalışmada İngiltere’de 22 Aralık 2021 Çarşamba günü kırılan vaka sayısı rekoru sonrasında yapılan incelemede, Omicron varyantı nedeniyle ülkede corona virüs vakalarında ‘patlama’ görüldüğü aktarıldı.

Halihazırda, günde yaklaşık 144 bin kişinin soğuk algınlığına yakalanırken çalışma ekibi, çoğunluğunun corona virüs olduğunu bildirdi.

Çalışmanın bulgularında, aşılanmamış kişilerin soğuk algınlığı semptomlarının ciddi hastalıklara dönebildiği belirtilirken, çalışmanın baş bilim insanı Prof. Dr. Tim Spector, ”Soğuk algınlığı benzeri semptomlarınız varsa, bir Covid-19 testi yaptırın” derken, "Geçen hafta boyunca yeni semptomatik vakaların sayısı patladı" diye konuştu.

Prof. Dr. Spector, "Çoğu insan, Omicron vakası olduysa boğaz ağrısı, burun akıntısı ve baş ağrısı ile başlayan soğuk algınlığı gibi hissedecektir. Bunu öğrenmek için sadece yakın zamanda test sonucu pozitif olan bir arkadaşınıza sormanız yeterlidir” derken, "Hayat kurtarmak için herkese açık mesajları acilen değiştirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

İngiltere'de 22 Aralık 2021 Çarşamba günü 106 bin 122 yeni Covid vakası bildirirdi.

Ancak çalışmanın bulgularında, aşılanmamış kişilerin soğuk algınlığı semptomlarının ciddi hastalıklara dönebildiği belirtiliyor. Bu nedenle Omicron varyantına karşı aşılamanın önemi büyük.