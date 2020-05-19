Bilim insanları uyardı: Dev bir tsunami olacak

ABD’nin Alaska'da eyaletinde yer alan ve ülkenin en kuzeydeki kenti Achorage’da çok yakın bir gelecekte, yıkıcı bir tsunamiyi tetikleyebilecek dengesiz bir dağ yamacı tespit edildi.

14 bilim insanı tarafından imzalanan bir mektupta, iklim değişikliğine bağlı olarak Barry buzulunun desteklediği yamaç eğiminin sadece üçte birinin korunduğu, deprem, sıcak hava dalgası veya şiddetli bir yağmurun bölgede çok ciddi bir felakete yol açabileceği uyarısı yapııldı.

Anchorage'ın 60 mil doğusunda yer alan Prince William Sound, bir liman alanı ve Trans-Alaska Boru Hattı Sisteminin bir parçası.

ABD'de gerçekleşen en şidddetli tsunami felaketi olabilir

Jeolojik Araştırmalar Bölümü direktörü Steve Masterman, Barry Buzulu'nun hızlı bir şekilde geri çekilmesinin milyonlarca ton kayayı söz konusu limana bırakabileceği ve devletin kayıtlarına geçen en şiddetli tsunami felaketinin gerçekleşebileceğini söyledi.

Uzmanlar, Anchorage’da eğimin yavaş yavaş azaldığını ve her an hızlı hareket eden bir toprak kaymasına dönüşebileceğinden endişe ediyor.

Binlerce balıkçı ve liman çalışanı tehlikede

Araştırmacılar, “Tsunaminin potansiyel yayılımını gösteren sadece ön sonuçlarımız var. Etkileri özellikle heyelanın Barry buzulunun suyla temas ettiği yerde şiddetli olacak. Buna ek olarak, sığ su alanları veya kıyıya yakın alçakta bulunan arazi, olayın etkisini artırarak bölgedeki binlerce balıkçı ve liman çalışanı için çok büyük tehlike yaratacak” uyarısını yaptı.

Bilim insanları heyelan kaynaklı tsunaminin gelecek yıl da dahil olmak üzere çok yakın bir zamanda meydana gelebileceğine dikkat çekti.