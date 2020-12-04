Bilim insanları üretti! Koronavirüsü yüzde 99 yok ediyor

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı aşı geliştirme çalışmalarında son aşamaya gelinirken, Çekya'da bilim insanları ilginç bir buluşa imza attı.

Bilim insanlarının geliştirdiği özel bir kağıdın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) parçacıklarını yok edebildiği bildirildi. Kağıt, çinko ve gümüş içerikli özel kimyasallarla yapılırken virüsleri, bakterileri ve mayaları öldürdüğü belirtildi.

İnsan cildi için güvenli olduğu söylenen kağıdın yüzeyindeki mikropların yüzde 99'unun bir dakika içinde yok olduğu ifade ediliyor.

Yapılan testlerin, 10 dakika içinde bu tür kağıtlara düşen koronavirüs partiküllerinin yüzde 70'inin öldüğünü ve 30 dakika içinde tamamen kaybolduğunu gösterdiği kaydedildi.