  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Marmara'ya kritik uyarı! "Kara kış" kapıya dayandı Erakçi’den ABD ve Siyonist İsrail’in alçak saldırılarına sert tepki: Saldırganlar çok yakında gerçek gücümüzü görecek İran'dan dünyaya son dakika mesajı! "Düşman pişman olana kadar savaş sürecek!" Savaş devam ederken Suudi Arabistan'dan Türkiye açıklaması Laikçi kumpas boşa çıktı! Mahkemeden Ramazan Hoca kararı İran’dan çok konuşulacak Hamaney videosu: Operasyon odasındaki 'Dimona' detayı dünyayı ayağa kaldırdı Zeytin devinde sarsıntı! 40 yıllık yerli dev BAKTAT konkordato ilan etti! İran'ın en büyük petrokimya üretim tesisi vuruldu! Nevzat Bahtiyar'a ağırlaştırılmış müebbet talebi İmamoğlu Suç Örgütü davasında hararetli anlar! Mahkeme başkanından sanığı terleten soru
Dünya

Bilim insanları şaşkın: Küçük balıklar yerçekimine meydan okuyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde küçük balıklar, 15 metrelik dev şelaleyi kayalara tutunarak aşıyor; bilim insanları bu sıra dışı doğa olayı karşısında şaşkın.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin vahşi doğasında, biyoloji kitaplarını yeniden yazdıracak türden bir hayatta kalma mücadelesi yaşanıyor. Luvilombo Şelalesi'nin suları altında, boyları 5 santimetreyi bile bulmayan binlerce küçük balık, alışılagelmişin aksine yüzmek yerine tırmanmayı tercih ediyor.

Yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki dik ve kaygan kaya duvarları, "Parakneria thysi" türü bu canlılar için devasa bir tırmanma parkuruna dönüşmüş durumda.

Yerel halkın Sanga dilinde "yapışmak" anlamına gelen "kalumba" adını verdiği bu balıklar, imkansız görünen bu dikey yolculuğu yüzgeçlerindeki özel yapılar sayesinde gerçekleştiriyor.

Bilim, bu gizemli göç hikayesini 2018 ve 2020 yıllarında yapılan detaylı saha çalışmalarıyla kayıt altına aldı. Şelalenin zirvesine ulaşmaya çalışan bu minik "dağcıların" en dikkat çekici özelliği, grubun tamamının genç bireylerden oluşması. Diğer bazı türlerin aksine tırmanırken ağızlarını kullanmayan kalumbalar, göğüs ve karın yüzgeçlerindeki kanca benzeri çıkıntılarla kayalara sıkıca tutunur. Bu anatomik avantaj, onların sert akıntıya karşı dikey düzlemde ilerlemesine olanak sağlıyor.

TIRMANIŞ BÜYÜK BİR SABIRLA YÖNETİLİYOR

Araştırmacıları en çok hayrete düşüren detay ise bu tırmanışın ne kadar büyük bir sabırla yönetildiği. Bir balığın şelalenin tepesine varması ortalama 9 saat 45 dakika sürüyor. İlginç olan ise bu sürenin neredeyse 9 saatinin dinlenerek geçmesi. Balıklar yol boyunca stratejik molalar vererek güç topluyor ve sadece 15 dakikalık bir süreyi aktif hareket ederek harcıyor. Kayaların üzerindeki yatay düzlüklerde kalabalık gruplar halinde bekleyen canlılar, enerjilerini en verimli şekilde kullanarak bir sonraki zorlu aşamaya hazırlanıyor.

Göçün zamanlaması, doğanın mevsimsel döngüsüyle kusursuz bir uyum içerisinde. Nisan başında su seviyesinin yükselmesiyle başlayan bu macera, yağışlı mevsimin sona erdiği mayıs başında noktalanıyor. Balıklar özellikle gün batımı saatlerinde hareketlenip, şafak vaktinde ise tırmanışı durduruyor.

Uzmanlar, bu tercihin hem şiddetli yağışlarda sürüklenmemek hem de avcı balıklara yakalanmamak için geliştirilen bir savunma mekanizması olduğunu düşünüyor.

Ancak bu eşsiz doğa olayı, ne yazık ki insan faaliyetlerinin tehdidi altında. Bölgedeki kontrolsüz balıkçılık faaliyetleri ve tarım için nehir sularının aşırı kullanımı, şelalenin alt kısımlarının kurumasına yol açabiliyor. Bilim insanları, bu nadir canlı türünün ve yaşam alanlarının korunması için acil ve sıkı yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini savunuyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23