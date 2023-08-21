Bilim insanları müthiş bir buluşa imza attı: Sadece küçük kök hücre! Bir gözden aldı, diğer göze verdi

Phil Durst isimli bir hasta bulaşık makinesinden çıkan bir kimyasalın gözlerine fışkırması sonucunda gözünde ciddi şekilde hasar oluştu. Sol gözü, 2017'de görme yetisini kaybetti ve artık ışığa tahammül bile edemez, günde 4-5 defa küme baş ağrısı çeker hale geldi. Araştırmacılar, Durst'ı deneysel bir yöntemle tedavi etti. Bu yöntem, bir gözden alınan kök hücrelerin belli süreçlerden geçmesinin ardından hasarlı gözü tedavi etmesini sağlıyor.

ABD'nin Alabama eyaletine bağlı Homewood'da yaşayan 51 yaşındaki hasta, kök hücre tedavisi deneyine katılan dört hastadan biriydi. Çalışmanın bulguları, Cuma günü Science Advances dergisinde yayımlandı ve şu anda daha geniş bir çalışma yapılıyor.

LİMBAL KÖK HÜCRE YETMEZLİĞİ İÇİN GELİŞTİRİLDİ

Yöntem, kimyasal yanıklar ve diğer göz yaralanmalarından sonra ortaya çıkabilen bir kornea bozukluğu olan 'limbal kök hücre yetmezliğini' tedavi etmek için tasarlandı. Korneanın en dış tabakasını yenilemek ve korumak için gerekli olan limbal hücreleri olmayan hastalar, görme yetisini iyileştirmek için yaygın olarak kullanılan kornea nakline uygun değildir.

Çalışmanın baş araştırmacısı olan Boston'daki Mass Eye and Ear'da göz doktoru olan Dr. Ula Jurkunas, uyguladıkları deneysel yöntemde, sağlıklı gözden küçük bir kök hücre biyopsisi aldıklarını ve ardından bunları Boston'daki Dana-Farber Kanser Enstitüsündeki bir laboratuvarda genişletip büyüttüklerini söyledi. Birkaç hafta sonra, yaralı göze nakledilmek üzere bu kök hücreler geri alınır.

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Göz korneası nedir?

Kornea Nedir? Kornea gözün dış tabakasının en önünde yer alan, gözün renkli kısmı olan irisin önünde yer alan şeffaf yapıda ve kubbe şeklinde bir dokudur. Gözün en yüksek kırıcılığa sahip tabakası olan kornea dışarıdan gelen ışığı kırarak retina üzerinde odaklanmasını sağlar.