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Sağlık Bilim insanları ilan etti! İşte dünyanın en faydalı besini
Sağlık

Bilim insanları ilan etti! İşte dünyanın en faydalı besini

Yapılan son araştırmalara göre bilim insanları dünyanın en faydalı besinini seçti.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 13:35:00 -
Bilim insanları ilan etti! İşte dünyanın en faydalı besini

Besinler vücudumuz üzerinde birçok yarar sağlar. İçerdikleri vitamin ve mineraller sayesinde sağlığımız üzerinde etkin bir rol oynarlar. En son yapılan araştırmalara göre bilim insanları dünyanın en besleyici ve yararlı besinini seçti.Hem sağlıklı hem de kilo vermenizi sağlayan bademin, günlük besin gereksinimlerinizi karşıladığı sonuçlandı. İşte bademin dünyanın en iyi besin olmasının 5 nedeni ve bademin mucizevi faydaları...

Dünyanın en iyi besini olarak seçilen bademin, kilo vermeye de yardımcı olduğu gösterilmiştir. Her ne kadar yüksek kalorili ve yüksek yağlı bir besin olarak gözükse de oldukça doyurucudur. Özellikle işlenmiş karbonhidratların yerine badem tüketmeniz, size düşük kalori olarak dönecektir.

Konsantre bir besin

Bir avuç badem 163 kaloridir ve içerisinde zeytinyağında bulunan sağlıklı doymamış yağlar vardır. 3.4 gramında omega 3'ler gibi çoklu doymamış yağ, 6 gram protein ve 3,5 gram lif bulunur. Bu bakımdan kalp sağlığı ve kolesterol ile birebir mücadele eden bir besin kaynağıdır.

Antioksidanlar ile güçlüdür

Her bir bademin içerisinde fazla miktarda antioksidan bulunur, özellikle çiğ badem tüketmeniz vücudunuz için çok yararlıdır. Uzmanlar, çiğ badem tüketmenin günümüzde yaşadığımız fazla stresi azalttığı yönünde sonuçlara varmıştır. Antioksidanlar, vücudumuzda LDL (kötü) kolesterolün iltihaplanması gibi durumlarla mücadele ederler. Bademin bu konuda oldukça büyük rol oynadığı görülmüştür.

Yüksek miktarda magnezyum içeriyor

Bir avuç badem, günlük magnezyum ihtiyacınızın %20'sini karşılar. Özellikle magnezyum eksikliğini badem tüketerek kapatabilirsiniz.

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