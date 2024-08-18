Bilim insanları gerçek Atlantis'i buldular! Uzmanlar turistik bir yerin yakınında diyerek oraya işaret etti

Bilim insanları sular altında kalmış olan Atlantis İmparatorluğu efsanesinin gerçek dünyadaki kıvılcımını bulduklarını düşünüyorlar.

Efsaneye göre ilahi gazap tarafından batırılan ve ilk olarak M.Ö. 360 yıllarında ikonik filozof Platon tarafından kaleme alınan efsanevi şehrin gerçekte bir temeli olabilir. Araştırmacılar, İspanya'nın Kanarya Adaları yakınlarında, antik batık krallık hikayelerinin gerçek kaynağı olabilecek bir dizi batık ada keşfetti.

"ATLANTİS EFSANESİNİN KÖKENİ BURASI OLABİLİR"

Okyanusun gizemlerine dalan ekip, birinci sınıf kameralar ve robotik kollarla donatılmış insansız bir denizaltıyı 2.500 metre derinliğe indirdi. Daily Star'ın haberine göre ekip, bu adaların milyonlarca yıl önce uçuruma gömüldüğü düşünülen okyanus tabanından örnekler topladı.

Bilim insanları bu boğulmuş topraklara 'Los Atlantes' adını vererek, Atlantis hikayesine göndermede bulundular. İspanya Jeolojik Araştırmalar Kurumu'ndan deniz jeoloğu Luis Somoza, “Atlantis efsanesinin kökeni burası olabilir. Geçmişte adaydılar ve battılar, Atlantis efsanesinin anlattığı gibi hala batıyorlar. Bazılarımız hala sahillerini koruduklarını doğrulayabildik” ifadelerine yer verdi.

AVUSTRALYA'NIN KENDİ "ATLANTİS"İ

Başka bir açıdan bakıldığında, İngiltere'nin neredeyse iki katı büyüklüğündeki devasa “Atlantis” kıtası, bazılarının bir zamanlar yarım milyonluk bir nüfusu desteklediğine inanmasına yol açmıştır. Eski nehirlerin izleri ve tatlı su göllerinin kalıntıları Avustralya kıyılarında artık su altında kalmış bir arazide haritalanmıştır.

Uzmanlar bu “boğulmuş” toprakların Avustralya'nın kendi “Atlantis ”i olduğunu ve dalgaların altında kaybolduğunda sakinlerinin yer değiştirmek zorunda kaldığını düşünüyor. Bölge su altında kaldı ve sonunda yükselen gelgitler nedeniyle dalgaların altına gömüldü, bu da Timor'a karşı yeni kıyıların oluşmasına yol açtı. Hikayenin tamamını buradan okuyabilirsiniz.

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