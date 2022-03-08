Bilim insanları farelerde doku gençleştirmeyi başardı

ABD'de yapılan çalışmada, bilim insanları, sağlıklı farelere yeni bir gen tedavisi uyguladı.

Uygulama sonucu, "orta yaşlı" olarak nitelendirilen farelerde dokuların gençleştirilmesi sağlandı.

Hastalıklara çözüm olur mu?

ABD'li bir biyoteknoloji firmasının baş araştırmacısı Heinrich Jasper, yaş kaynaklı birçok hastalığın tedavisinde bu yaklaşımdan yararlanılabileceğini söyledi.

Söz konusu yöntemi insanlarda uygulamak henüz çok kolay olmasa da, kanser, Alzheimer ya da cam kemik hastalığı gibi hastalıkların tedavisinde yaşlanmayı geciktirmenin fayda sağlayabileceği vurgulanıyor.

Yamanaka faktörleri

Bilim insanları, "Yamanaka faktörleri" olarak bilinen, 4 molekülün karışımının yetişkin hücreleri vücuttaki hemen hemen her dokuyu oluşturabilen genç kök hücrelere "geri sarabileceğini" gösteren Japon Nobel ödüllü Prof. Shinya Yamanaka'nın önceki çalışmalarından yararlandılar.

Ancak Araştırmacılar, insanlarda Yamanaka faktörlerini kullanma konusunda temkinli davranıyorlar çünkü önceki çalışmalar, tamamen yeniden programlanmış hücrelerin "teratom" adı verilen kanserli doku kümelerine dönüşebileceğini göstermişti.

"Biyolojik yaşı azaltmak mümkün olabilir"

Edinburgh Üniversitesi'nde yaşlanma biyolojisi uzmanı olan Dr. Tamir Chandra, "Teoride biyolojik yaşı tersine çevirmek veya azaltmak mümkün olabilir. Ancak, bunun arkasındaki temel bilimi çok daha iyi anlamamız gereken çok erken aşamalardayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: The Guardian