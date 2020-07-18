Bilim insanları evrenin yaşını tespit etti

Yüz yıllar boyunca evrenin yaşı ve oluşumu hakkında çeşitli araştırmalara imza atan astronomlar, yeni bir çalışma daha gerçekleştirdi.

Uluslararası bir araştırma ekibi tarafından evrenin yaşı, "bebeklik fotoğraflarına" bakılarak yeniden hesaplandı.

Araştırma kapsamında 7 farklı ülkedeki 41 kurumdan araştırmacılar Şili’deki Atacama Kozmoloji Teleskobu’ndan elde edilen verileri kullandı.

Ekip bebek evrenin en iyi görüntüsünü elde etmek için evrenin yaydığı en eski ışığı ölçtü.

Evrenin yaşı doğrulandı

NASA, 2016 yılında Wilkinson Mikrodalga Düzensizlik Sondası'dan elde ettiği verilere göre evrenin 13,77 milyar yaşında olduğunu tahmin etmişti.

Araştırma ekibinin elde ettiği yeni sonuçlar, evrenin 13,8 milyar yıl öncesine dayandığını doğruluyor.

Araştırmacılar bulgularını evrenin oluşumuna dair ileri çalışmalarda kullanmayı planlıyor.