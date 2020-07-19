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Teknoloji

Bilim insanları evrenin yaşını açıkladı

Bilim insanları, bilinen en eski ışık örneklerini inceleyerek evrenin 13,8 milyar yıl yaşında olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-19 03:44:00 -
Bilim insanları evrenin yaşını açıkladı

Şili Gözlemevi'nde çalışmalarını sürdüren araştırmacılar, evrende gözlemlenebilen en eski ışığın kozmik mikrodalga arka planını inceleyerek evrenin yaşını tespit ettiklerini açıkladı. Yapılan açıklamada, evrenin 13 milyar 800 milyon yıl yaşında olduğu belirtildi.

Çalışma kapsamında, 20 milyar ışık yılı çapındaki bir alanda yer alan ve Büyük Patlama'dan 380 bin yıl sonra ortaya çıkan ışık örnekleri incelendi. İncelemeler sonucu, dünyadan 3,26 milyon ışık yılı mesafede bulunan bir cisimin evrenin genişlemesinden dolayı saniyede 67,5 kilometre hızla uzaklaştığı gözlemlendi.

Liderliğini Princeton Üniversitesi'nin üstlendiği ve 7 ülke 41 enstitüden toplam 140 araştırmacının katıldığı çalışma, Journal of Cosmology and Astroparticle Physics adlı dergide yayınlandı.

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