  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Bilim insanları duyurdu: Koronavirüsle ilgili bu korku abartılı olabilir
Sağlık

Bilim insanları duyurdu: Koronavirüsle ilgili bu korku abartılı olabilir

New York Üniversitesi'nden bilim insanları, toplu taşımada virüs bulaşmasına ilişkin korkuların abartılı olabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 22:56:00 -
Bilim insanları duyurdu: Koronavirüsle ilgili bu korku abartılı olabilir

New York Üniversitesi'nden (NYU) bilim insanları, toplu taşımada virüs bulaşmasıyla ilgili korkuların abartılı olabileceğini söyledi.

Robert F. Wagner Kamu Hizmeti Okulu ve Rudin Toplu Taşıma Merkezi'nden araştırmacılar, toplu taşıma kullanımıyla mevsimsel grip veya zatürre gibi hastalıklardan ölüm oranları arasında bir ilişki olmadığını ortaya koydu.

1 Aralık tarihinde Plos One'da yayımlanan araştırmada, Hastalık Korunma ve Kontrol Merkezi'nin (CDC) 121 şehirde 10 yıllık süre zarfında yaşanan zatürre ya da grip kaynaklı can kayıplarına dair bilgileri, ABD Nüfus Dairesi'nden toplu taşıma kullanımı verileriyle karşılaştırmalı olarak incelendi.

Independent'in haberine göre; çalışma, temel olarak toplu taşımanın daha fazla kişi tarafından yoğun olarak kullanıldığı şehirlerde enfeksiyonların daha yaygın olup olmadığını belirlemeyi hedefledi. Ancak bilim insanları, bu iki unsur arasında somut bir bağlantı bulamadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ünlü finans uzmanından bomba dolar tahmini! Tarih verdi
Ekonomi

Ünlü finans uzmanından bomba dolar tahmini! Tarih verdi

Finansal stratejist Tunç Şatıroğlu, dolarla ilgili bomba bir tahminde bulundu. Şatıroğlu, doların Mart ayında 7.26'ya kadar düşeceğini söyle..
Merkel'den flaş Türkiye itirafı
Dünya

Merkel'den flaş Türkiye itirafı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile AB ülkeleri arasındaki sorunların çözümü konusunda yapılan toplantıdan netice alamadıklarını sö..
Terör tutuklusu Demirtaş için tarih verdiler
Gündem

Terör tutuklusu Demirtaş için tarih verdiler

Terör tutuklusu HDP’li Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman, AİHM Büyük Dairesi'nin Demirtaş hakkındaki kararını 22 Aralık'ta açık..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay