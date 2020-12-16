Bilim insanları duyurdu: Koronavirüsle ilgili bu korku abartılı olabilir

New York Üniversitesi'nden (NYU) bilim insanları, toplu taşımada virüs bulaşmasıyla ilgili korkuların abartılı olabileceğini söyledi.

Robert F. Wagner Kamu Hizmeti Okulu ve Rudin Toplu Taşıma Merkezi'nden araştırmacılar, toplu taşıma kullanımıyla mevsimsel grip veya zatürre gibi hastalıklardan ölüm oranları arasında bir ilişki olmadığını ortaya koydu.

1 Aralık tarihinde Plos One'da yayımlanan araştırmada, Hastalık Korunma ve Kontrol Merkezi'nin (CDC) 121 şehirde 10 yıllık süre zarfında yaşanan zatürre ya da grip kaynaklı can kayıplarına dair bilgileri, ABD Nüfus Dairesi'nden toplu taşıma kullanımı verileriyle karşılaştırmalı olarak incelendi.

Independent'in haberine göre; çalışma, temel olarak toplu taşımanın daha fazla kişi tarafından yoğun olarak kullanıldığı şehirlerde enfeksiyonların daha yaygın olup olmadığını belirlemeyi hedefledi. Ancak bilim insanları, bu iki unsur arasında somut bir bağlantı bulamadı.