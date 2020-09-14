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Teknoloji Bilim insanları duyurdu! Heyecanlandıran keşif
Teknoloji

Bilim insanları duyurdu! Heyecanlandıran keşif

ABD’li ve İngiliz bilim insanlarının Venüs gezegeninin atmosferinde, muhtemel yaşam belirtisine işaret eden biyolojik kökenli olabilecek fosfin maddesi keşfettikleri duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 21:22:00 -
Bilim insanları duyurdu! Heyecanlandıran keşif

İngiltere’de Cardiff Üniversitesi ile Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden bilim insanları, heyecanlandıran bir keşif yaptı.

Fosfin maddesi keşfedildi

Araştırmacılar, Venüs gezegeninin atmosferinde muhtemel yaşam belirtisine işaret ettiği belirtilen biyolojik kökenli olabilecek fosfin maddesi keşfetti.

Bulutların içinde...

Venüs gezegeninin atmosferindeki bulutlarda ise sıcaklığın 50 santigrat olduğu bildirilirken bu bulutların içerisinde fosfin gazının tespit edildiği ifade edildi.

"Daha iyi araştırılması gerekiyor, tek başına yeterli değil"

Öte yandan araştırmacılar, fosfin maddesinin tespit edilmesinin tek başına ‘mikrobiyal yaşam için sağlam bir kanıt’ olmadığını bildirdi. Uzmanlar, Fosfin'in gezegende potansiyel olarak bilinmeyen jeolojik ya da kimyasal süreçlerin meydana geldiğinin bir göstergesi de olabileceğine işaret etti ve Venüs’ün bulutlarındaki gazın daha iyi araştırılması gerektiğini belirtti.

"Fosfin varsa yaşam da vardır"

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden moleküler astrofizikçi ve ortak yazar Clara Sousa-Silva ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu anda Venüs gezegeni hususunda bildiklerinden yola çıkılırsa, fosfinin en makul açıklamasının kulağa fantastik gelse de, hayat olduğunu söyledi.

"Evrende yalnız olmadığımız manasına geliyor"

Bu durumun oldukça mühim olduğunu bildiren Sousa-Silva, fosfin varsa hayat olduğunu ve evrende yalnız olmadığımız manasına geldiğini ifade etti.

Sousa-Silva, aynı zamanda, hayatın uzayda çok yaygın olması ve galaksimizde başka birçok yerleşik gezegenin olması gerektiğini belirtti.

 

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