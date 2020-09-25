Bilim insanları: Direnci ortadan kaldıran evrensel antibiyotik ürettik

Applied Biochemistry and Microbiology dergisi, devrim niteliğinde bir buluşu dünyaya duyurdu. Yayınlanan makalede, Tümen Devlet Üniversitesi'nden bilim insanlarının Rus meslektaşlarıyla birlikte evrensel bir antibiyotik ürettikleri belirtildi.

Bulunan antibiyotiğin, bakteri ve mantarların insanlarda ve hayvanlarda yol açtığı enfeksiyonların birçoğuyla çok etkili bir şekilde mücadele etmesine katkı sunduğu ifade edildi.

Tümen Devlet Üniversitesi bünyesinde görev yapan bilim insanlarının belirttiğine göre, farmakolojinin vazifelerinden biri, piyasadaki antibiyotiklere karşı çoklu direnç sahibi olan mikro organizmalara karşı aktif mücadele yürütebilecek ve başa çıkabilecek antibiyotikler bulmak.

Bu nedenle uzmanlar, bulunan antibiyotiğin, bakterilerin biyofilm oluşturma kapasitesini ortadan kaldırdığını ve patojenlerin antibiyotiklere karşı direncini oradan kaldırdığını vurguladı.