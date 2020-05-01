Bilim insanları bitkilerin genlerini değiştirmeyi başardı!

Bitkiler üzerinde çeşitli araştırmalar ve çalışmalara imza atan Rus bilim insanları, iki tütün bitkisi türünün genlerini değiştirerek tüm hayatları boyunca parlak bir ışık yaymalarını sağladıklarını açıkladı.

Diğer bitkilerin de parlamasını sağlamak için çeşitli kimyasallar enjekte eden bilim insanları, diğer bitkilerin herhangi bir müdahale gerektirmeden biyolüminesans göstermeye başladığını söyledi.

Bitkilerin metabolizmalarının nasıl çalıştığını ve dış çevrelerine nasıl reaksiyon verdiklerine bakarak öğrenmeyi de amaçlayan bilim insanları, bitkilerin parlayabilmesi için tüm bitkilerde bulunan yaygın bir asidi lusiferine dönüştüren mantar biyolüminesans sistemi kullandıklarını söyledi.