Bilim insanları bir ilki başardı: Fareyi karanlıkta parlar hale getirdiler

İsviçreli bilim insanları, ilginç bir çalışmaya imza atarak laboratuvar farelerini karanlıkta parlar hale getirdiklerini açıkladı. Yapılan açıklamada, söz konusu çalışmanın hücresel faaliyetleri daha iyi inceleyebilmek adına gerçekleştirildiği belirtildi.

Özellikle mitokondrinin faaliyetlerini açıklamayı amaçlayan araştırmacılar, genetik olarak parlatılmış fareyi 'lusiferin' adı verilen bir maddeyle tepkimeye girdiğinde ateş böceklerinin parlamasını sağlayan 'lusiferaz' isimli bir madde kullanarak elde etti.

Söz konusu çalışma ile birlikte hücresel yapıların nasıl çalıştığını ortaya çıkarmak ve yeni bilimsel çalışmalara yardımcı olmak amaçlanıyor.