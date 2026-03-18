Bilim insanları araştırdı: Günde birkaç fincan beyin sağlığını destekliyor

Günde birkaç fincan kahve veya çay, bilişsel sağlığı destekleyebilir ve demans riskini düşürebilir.

ABD’de Mass General Brigham, Harvard T.H. Chan School of Public Health ve Broad Institute araştırmacıları tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir çalışma, kahve ve çayın beyin sağlığı üzerindeki etkilerine dair dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

Araştırmada, uzun yıllar boyunca takip edilen katılımcılar arasında düzenli kafeinli kahve ve çay tüketen bireylerde demans riskinin daha düşük olduğu gözlemlendi.

Bilim insanları, özellikle günde 2-3 fincan kahve veya 1-2 fincan çay tüketiminin, bilişsel işlevlerin korunmasına katkı sağlayabileceğini belirtti.

UZUN VADELİ VERİLER DİKKAT ÇEKTİ

Araştırmada 130 binden fazla kişi uzun yıllar boyunca takip edildi.

Elde edilen sonuçlara göre, düzenli kahve tüketen bireylerde demans riskinin yaklaşık yüzde 18 daha düşük olduğu aktarıldı.

Ayrıca bu kişilerin, hafıza ve düşünme becerilerinde daha yavaş gerileme yaşadığı ve bazı testlerde daha iyi performans gösterdiği belirtildi.

KAFEİN ETKİSİ ÖNE ÇIKIYOR

Araştırmada, benzer olumlu etkilerin çay tüketenlerde de görüldüğü, ancak kafeinsiz kahvede aynı sonucun ortaya çıkmadığı ifade edildi.

Bu durumun, kafeinin beyin üzerindeki koruyucu etkileriyle bağlantılı olabileceği değerlendirildi.

Araştırmanın yazarlarından Daniel Wang, “Sonuçlarımız umut verici, ancak kahve tek başına çözüm değil; beyin sağlığını korumak için birçok faktör bir arada değerlendirilmeli” dedi.

