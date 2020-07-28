Bilim insanları açıkladı: Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaklar

Colorado Boulder Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırma, kutup ayılarının 80 yıl içerisinde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilecekleri gerçeğini ortaya çıkardı. Dünyaca ünlü iklim dergisi Nature Climate Change'de yayınlanan çalışma kapsamında, iklim değişikliği sebebiyle deniz buzlarının hızla eridiği ve kutup ayılarının avlanabileceği alanların giderek daraldığı belirtildi.

Colorado Boulder Üniversitesi'ne bağlı Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi verilerine göre, Arktik Okyanusu'nda 1970'lerden bu yana her 10 yılda bir yüzde 13 oranında buz eridi. Eriyen buzullar nedeniyle kutup ayılarının fok balığı avlayabilecekleri zaman diliminin giderek daraldığına dikkat çeken araştırmacılar, sera gazı emisyonlarının daha ılımlı bir şekilde artmaya devam etse bile en güney bölgelerde bulunan bazı kutup ayısı popülasyonlarının önümüzdeki dönemlerde yok olacağını düşünüyor.