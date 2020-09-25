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Dünya Bilim insanları açıkladı: Koronavirüse karşı koruma sağlamıyor
Dünya

Bilim insanları açıkladı: Koronavirüse karşı koruma sağlamıyor

Japonya RIKEN Hesaplamalı Bilim Merkezi tarafından gerçekleştirilen bir araştırma sonucu bilim insanları, plastik siperliklerin koronavirüse karşı etkisiz olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 02:12:00 -
Bilim insanları açıkladı: Koronavirüse karşı koruma sağlamıyor

Japonya'nın Kobe kentinde bulunan RIKEN Hesaplamalı Bilim Merkezi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, birçok kişinin kullandığı plastik siperliklerin koronavirüse karşı koruma sağlamadığını açıkladı.

Çalışma kapsamında siperlikler üzerinde bilgisayar hesaplamaları yapıldı. İncelemeler sonucu, havadaki 5 mikrometreden küçük damlacıkların siperliklere rağmen yayıldığı tespit edildi.

Araştırmacılar, 50 mikrometreden daha büyük damlacıkların yarısının da plastik yüz siperliğini geçebilediğini, bundan dolayı söz konusu siperliklerin koronavirüse karşı koruma sağlamayacağını belirtti.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan araştırmanın başyazarı Mato Tsubokura, "Maalesef yüz koruyucularının, enfekte olmuş bir kişinin ağzından damlacıkların yayılmasını önlemedeki etkinliği, maskelerle karşılaştırıldığında sınırlı. Bu, 20 mikrometreden küçük damlacıklar için de geçerli" ifadelerini kullandı.

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