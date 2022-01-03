Bilim insanları açıkladı: Bu kişilere güvenmeme oranı daha yüksek

Yapılan araştırmalar, ellerimizin karakterimiz ve genel sağlığımız hakkında bilgi verdiğini ortaya çıkardı. Öyle ki, güven duyulmamaya meyilli olan kişilerin ellerinde ortak bir özellik var.

Bu kişilere güvenmeme oranı daha yüksek

İnsanların hangi sebeplerle sadakatsiz/güvenilmez olduğunu araştıran Queensland Üniversitesi’nden bilim insanları, her kişiye özgü yanları olmasına rağmen, bazı bireylerin güvensiz olmaya daha yatkın olduğunu gösteren belirli etkenler keşfetti.

Araştırmalara göre yüzük parmağının uzunluğunu kişinin karakteristik ve biyolojik özellikleri hakkında fikir yürütmek kolaylaşıyor. İşte bilimsel istatistikler.