Bilim insanları açıkladı: Bu kişilere güvenmeme oranı daha yüksek
Aldatmaya meyilli olan kişilerin ellerinde ortak bir özellik var.
Yapılan araştırmalar, ellerimizin karakterimiz ve genel sağlığımız hakkında bilgi verdiğini ortaya çıkardı. Öyle ki, güven duyulmamaya meyilli olan kişilerin ellerinde ortak bir özellik var.
Bu kişilere güvenmeme oranı daha yüksek
İnsanların hangi sebeplerle sadakatsiz/güvenilmez olduğunu araştıran Queensland Üniversitesi’nden bilim insanları, her kişiye özgü yanları olmasına rağmen, bazı bireylerin güvensiz olmaya daha yatkın olduğunu gösteren belirli etkenler keşfetti.
Araştırmalara göre yüzük parmağının uzunluğunu kişinin karakteristik ve biyolojik özellikleri hakkında fikir yürütmek kolaylaşıyor. İşte bilimsel istatistikler.
- İşaret parmağına göre yüzük parmağı daha uzun olan sporcuların akciğer kapasitesi daha fazla oluyor, daha hızlı koşabiliyorlar.
- Yüzük parmağı uzun olanlar, kısa olanlara göre 11 kat daha fazla kazanıyor.
- Yüzük parmağı uzun olanların, hamburger, pizza gibi ağır ve yağlı gıda tüketme eğilimi daha fazla.
- İşaret parmağına oranla yüzük parmağı kısa olan çocukların edebiyat, uzun olanların da matematik derslerindeki başarısı daha yüksek oluyor.
- Yüzük parmağı uzun erkeklerin koronadan ölme veya enfeksiyonu ağır geçirme riski de daha düşük.
- Kadın ve erkeklerde işaret parmağı, yüzük parmağından uzun olanlara karşı güvensizlik daha yüksek oranda karşılaşılıyor
- Yüzük parmağı, işaret parmağından uzun olan erkeklerin hovarda olma ihtimali artıyor.