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Teknoloji

Bilim insanları açıkladı: Ay'ı ve dünyayı aynı anda etkiledi

Bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırma sonucu, 800 milyon yıl önce gerçekleştiği tahmin edilen bir meteor yağmurunun aynı anda hem dünyayı hem de ay'ı etkilediği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-07-24 05:48:00 -
Bilim insanları açıkladı: Ay'ı ve dünyayı aynı anda etkiledi

Bilim insanları, yaptıkları bir araştırma sonucu 800 milyon yıl önce gerçekleştiği tahmin edilen bir meteor yağmurunun aynı anda hem dünyayı hem de ay'ı etkilediğini ortaya çıkardı.

Çalışma kapsamında araştırmacılar, Japonya'nın ay yörüngesindeki 'Kaguya' isimli uzay aracı ile ay'ın yüzeyinde bulunan ve çapları 20 kilometre olan kraterleri inceledi. İncelenen 59 kraterden 8'inin aynı anda oluştuğu fark edildi.

Elde edilen veriler dünyadaki bulgular ile karşılaştırıldı ve yaklaşık 800 milyon yıl önce gerçekleşen bir meteor yağmurunun ay ve dünyayı aynı anda etkilediği sonucuna varıldı.

Söz konusu meteor yağmurunun, Mars ile Jüpiter arasında bulunan ve iç ve dış güneş sistemlerini birbirinden ayıran asteroit kuşağından kaynaklanmış olabileceği; karasal yaşamın büyük zarar görmesine ve ani iklim değişikliklerine yol açtığını kaydetti.

Araştırma sonuçları, Nature Communications'ta yayınlandı.

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