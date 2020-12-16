Bilim dünyasını heyecanlandıran haber! Çözüm buldular

Dünyada ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer alan kanserde, beyin tümürlerine bağlı kanser oranı da oldukça yüksek seyrediyor. Bilim insanları kansere karşı her geçen gün gelişen teknoloji ile birlikte tedavi yöntemleri bulurken, bilim dünyasını heyecanlandıran bir açıklama da Malatya İnönü Üniversitesinden geldi.

‘Gümüş (I) N-Heterosiklik Karben Bileşikleri'

İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Özdemir, şu anda Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı olan Prof. Dr. Osman Çiftçi ile birlikte 2012 yılında beyin tümörü tedavisinde kullanılmak üzere geliştirdiği ‘Gümüş (I) N-Heterosiklik Karben Bileşikleri' adlı çalışma, Türk Patent Enstitüsünden uluslararası patent aldı.

Beyin tümörü kanserine ışık olacak

Prof. Dr. İsmail Özdemir ile Prof. Dr. Osman Çiftçi’nin 8 yıl önce hazırladığı çalışma, beyin tümörü kanseri tedavisine ışık olacak. Uluslararası patent alan çalışmanın ilerleyen dönemlerde özellikle kemoterapi sürecinde oluşan yan etkileri en az seviyeye düşürmesi bekleniyor.