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Gündem Bilim dünyasında şok gelişme yaşanıyor! Gözlük ve koronavirüs ilişkisi şaşırttı
Gündem

Bilim dünyasında şok gelişme yaşanıyor! Gözlük ve koronavirüs ilişkisi şaşırttı

Çin’de ortaya çıkan koronavirüsün etkileri tüm dünyada devam ederken, yine Çinli bilim insanlarının yaptığı araştırma şok bir gerçeği ortaya çıkardı. Yapılan araştırmada gözlük kullanan kişiler takmayanlara göre 5 kat daha az koronavirüse yakalanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-18 17:10:00 -
Bilim dünyasında şok gelişme yaşanıyor! Gözlük ve koronavirüs ilişkisi şaşırttı

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkıp pandemiye dönüşen korona salgını yeni araştırmalar yapılmasına neden oldu. Bilim insanlarının yaptığı son araştırmaya göre gözlük takan kişilerde koronavirüs riski 5 kat düşüyor.

Çin’de yer alan Nanchang Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada, günlük olarak gözlük takmanın koronavirüse yakalanma riskini azaltabileceği sonucuna varıldı. Bilim adamları gözlük kullanmayanların kullananlara göre daha fazla risk taşıdığını açıkladı.

Araştırmacılara göre, derecesi olmasa bile insanların gözlük kullanmasının enfekte riskinin düşük olması için gerekli olduğunu savundu.

JAMA Ophthalmology'de yayınlanan çalışma için ekip, 27 Ocak - 13 Mart tarihleri arasında Covid-19 teşhisi konan 30’u gözlüklü 276 hastayı incelemeye aldı. Tamamı uzağı göremeyen toplam 16 hastanın genele yüzde 5,8'lik bir oranla, günde sekiz saatten fazla gözlük takan kişiler olduğu açıklandı.

 

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