Bilim adamlarından uyarı: “Alaska sularında artık buz yok”

Bilim adamları, Antarktika’da kutup ayılarının üzerinde avlandığı buz kütlelerinin artık kaybolduğunu belirterek, buzların çözüldüğü uyarısında bulundu.

Kutup ayıları, her yıl İskoçya’dan daha büyük bir alan kadar buz kaybı yaşayan Antarktika’nın buz tabakalarını avlanmak için kullanıyor. Bilim adamları, Alaska sularında artık buz bulunmadığı, Alaska’ya en yakın buz tabakalarının 240 kilometre uzaklıkta kaldığı uyarısında bulundu.

Temmuz ayındaki rekor sıcaklığın ardından Antarktika deniz buzunun kapladığı alanın ortalamanın altında olan 2 milyon kilometrelik bir alanda kaldığı belirtildi. Bilim adamları en son buzul tabakası çekilmesinin, Antarktika’da bundan sonra her yazın buzulsuz geçeceğini gösterdiğini belirtti.

Alaska İklim Tahmini ve Politikası uzmanı Rick Thoman attığı bir tweet’te, “Beaufort deniz sahilindeki PrudhoeKörfezi’ndeki son buzulun da erimesiyle Alaska buz denizi şimdi tamamen buzdan arınmış durumda. Alaska’ya en yakın buz tabakası şimdi 250 kilometre ötede Kaktovik’in kuzeydoğunda bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Arktik buz denizi meteoroloji uzmanı Ed Blockley ise “Uydu kayıtlarının alınmaya başlamasından bu yana geçen 40 yıl içinde Eylül ayındaki buz denizi her 10 yılda yüzde 13’lük bir oranda geri çekildi. Bu çekilmenin yıllık olarak, İskoçya kadar büyük bir alana denk olan 85 kilometrekare olduğu tespit edildi" dedi.