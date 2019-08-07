0553 313 94 23

Bilim adamlarından uyarı: “Alaska sularında artık buz yok”

Bilim adamları, Antarktika’da kutup ayılarının üzerinde avlandığı buz kütlelerinin artık kaybolduğunu belirterek, buzların çözüldüğü uyarısında bulundu.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:43
Bilim adamlarından uyarı: “Alaska sularında artık buz yok”

Bilim adamları, Antarktika’da kutup ayılarının üzerinde avlandığı buz kütlelerinin artık kaybolduğunu belirterek, buzların çözüldüğü uyarısında bulundu.


Kutup ayıları, her yıl İskoçya’dan daha büyük bir alan kadar buz kaybı yaşayan Antarktika’nın buz tabakalarını avlanmak için kullanıyor. Bilim adamları, Alaska sularında artık buz bulunmadığı, Alaska’ya en yakın buz tabakalarının 240 kilometre uzaklıkta kaldığı uyarısında bulundu.


Temmuz ayındaki rekor sıcaklığın ardından Antarktika deniz buzunun kapladığı alanın ortalamanın altında olan 2 milyon kilometrelik bir alanda kaldığı belirtildi. Bilim adamları en son buzul tabakası çekilmesinin, Antarktika’da bundan sonra her yazın buzulsuz geçeceğini gösterdiğini belirtti.


Alaska İklim Tahmini ve Politikası uzmanı Rick Thoman attığı bir tweet’te, “Beaufort deniz sahilindeki PrudhoeKörfezi’ndeki son buzulun da erimesiyle Alaska buz denizi şimdi tamamen buzdan arınmış durumda. Alaska’ya en yakın buz tabakası şimdi 250 kilometre ötede Kaktovik’in kuzeydoğunda bulunuyor” ifadelerini kullandı.


Arktik buz denizi meteoroloji uzmanı Ed Blockley ise “Uydu kayıtlarının alınmaya başlamasından bu yana geçen 40 yıl içinde Eylül ayındaki buz denizi her 10 yılda yüzde 13’lük bir oranda geri çekildi. Bu çekilmenin yıllık olarak, İskoçya kadar büyük bir alana denk olan 85 kilometrekare olduğu tespit edildi" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:43
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kurban yakalama timi bayrama hazırlanıyor
    1. Kurban yakalama timi bayrama..
    2. Kostas Mitroglou'na İtalya Serie A'dan..
    3. GÜNCELLEME - Mersin'de orman yangını
    4. Başkan Günel; “Kuşadası turizmine..
    5. Turizm kenti Marmaris’te asırlar önce..
    6. Yeni Malatyaspor, Partizan maçının..
    7. Afgan kralının kızının yeğenini..
    8. Göç İdaresinden İstanbul’dan..
    9. Trabzon ve Şanlıurfalı girişimci..
    10. Malatya İdmanyurdu Cuma Nasır ile..
    11. Üzüm üreticilerine salkım güvesi..
    12. Hamileyken adet kanaması görülür mü?
    13. Mesut Özil, Arsenal'dan ayrılıyor mu?..
    14. Kütahya'da otomobil direğe çarptı: 1..
    15. Hindu toplumundan Pakistan meclisine..
    16. Başınız dönüyorsa kulaklara dikkat
    17. Sanayicilerden üreticiye büyük destek
    18. Eminevim'den ev araba nasıl alınır?
    19. Süleyman Demirel'in ilk otomobili..
    20. Türkiye 3.çeyrekte gaza basacak
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"