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Teknoloji Bilim adamları yıldırımın yönünü değiştirmenin formülünü buldu!
Teknoloji

Bilim adamları yıldırımın yönünü değiştirmenin formülünü buldu!

Yeniakit Publisher
2023-10-16 20:54:00 - 2023-10-16 20:56:42
Bilim adamları yıldırımın yönünü değiştirmenin formülünü buldu!

Araştırmacılar, bir ilk olarak, gökyüzünde güçlü bir lazer kullanarak yıldırımın yönünü saptırmayı başardılar. Bu gelişme yıldırım kaynaklı yangınların ve ölümlerin önüne geçilebileceği öngörülüyor.

Güçlü bir lazer, paratonere çarpmadan önce bir yıldırımı yaklaşık olarak 60 metre saptırmayı başardı.

Ocak ayında yayınlanan bulgular, lazerlerin ABD'de her yıl ortalama 43 kişinin ölümüne neden olan ve ABD'li ev sahiplerine 1 milyar ABD dolarılık sigorta masrafı çıkaran tehlikeli fırtınalara karşı koruma olarak kullanılabileceğini gösteriyor .

Bu hayat kurtaran buluşu test etmek için bilim insanları 3 tonluk lazerlerini İsviçre'deki 2 bin metre yüksekliğindeki Säntis Dağı'nın tepesine getirdiler.

Bu konumun avantajı ise burda bulunan ve yılda en az 100 kez güvenilir bir şekilde yıldırım çarpmasına neden olan 400 metrelik iletişim kulesi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsviçre Üniversitesi EPFL Laboratoire d'Optique Appliquee'de araştırma bilimcisi ve projenin koordinatörü olan Aurélien Houard yaptığı açıklamada, lazerlerinin önceki lazerlerden 100 kat daha hızlı olduğunu, bunun da lazerin "yıldırımı yakalama olasılığının 100 kat daha fazla olduğu" anlamına geldiğini belirtti.

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