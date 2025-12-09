  • İSTANBUL
Bilim adamları olumlu sonuç aldı: Yaşlılarda kronik ağrıyı azaltan formül
AA
Polonya'da yapılan araştırma, ileri yaşta beslenme alışkanlıklarının ağrı algısını etkileyebileceğini gösterirken; kahve tüketiminin kronik ağrıları artırdığı, balık tüketiminin ise bu ağrıların şiddetini azalttığı belirlendi.

The Independent gazetesinde yer alan habere göre, Polonya'daki Nicolaus Copernicus Üniversitesinden akademisyenler, kahve ve balık tüketiminin ağrıya etkisine ilişkin araştırma yaptı.

Araştırmada, iki yıl boyunca 60 ila 88 yaşlarındaki 205 sağlıklı yetişkine balık ve kahve tüketimleri ile 10 puanlık ölçek üzerinden ağrı yoğunlukları soruldu.

Kahve tüketimini artıranlarda, azaltanlara kıyasla ağrı yoğunluğunda 6.56 puanlık artış görülürken, yağlı balık tüketimini artıranların kronik ağrı yoğunluğunda 4.45 puanlık azalma belirlendi.

Öte yandan, araştırmanın sonuçlarının yorumlanmasında "dikkatli" olunması ve varılan sonuçları doğrulamak için yeni araştırmalar gerektiği kaydedildi.

1
CHP'li başkanın gençleri darp ettiği iddia edildi! Skandal olay, CHP’yi karıştırdı: Odaya kilitleyip kemiklerimizi kırdı
Gündem

CHP'li başkanın gençleri darp ettiği iddia edildi! Skandal olay, CHP’yi karıştırdı: Odaya kilitleyip kemiklerimizi kırdı

CHP’yi karıştıran skandal bir olay yaşandı! CHP'li Yazıhüyük Belediye Başkanı Birol Demirdelen'in misafir oyuncuları sopayla darp ettiği idd..
Afrika’da sorunlar bitmiyor! Burkina Faso ile Nijerya arasında hava sahası gerilimi
Dünya

Afrika’da sorunlar bitmiyor! Burkina Faso ile Nijerya arasında hava sahası gerilimi

Burkina Faso, Nijerya Hava Kuvvetlerine ait bir uçağı hava sahasını ihlal etmekle suçladı. Basında çıkan haberlerde ise uçaktaki tamamı aske..
Hizbullah, Suriye devrimini kutlayanlara saldırdı! Esed'in düşüşünü sindiremediler
Dünya

Hizbullah, Suriye devrimini kutlayanlara saldırdı! Esed'in düşüşünü sindiremediler

Lübnan'da Esed rejiminin çöküşünü kutlayan Suriyeliler ve Lübnan'daki Sünni halk, Mezhepçi Hizbullah milislerinin organize saldırılarına mar..
