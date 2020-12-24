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Teknoloji Bilim adamları keşfetti! Akıllı telefonlar kendi ekranını onarabilecek
Teknoloji

Bilim adamları keşfetti! Akıllı telefonlar kendi ekranını onarabilecek

Telefon ekranının kendi kendini onarabilmesi herkesin hayali. Hepimizin başına gelen can sıkıcı olaylardan biri telefonu düşürmek ve o korkunç manzarayla karşılaşmak: Ekranın çatlaması... Bilim insanları ise bu soruna çözümler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 00:15:00 -
Bilim adamları keşfetti! Akıllı telefonlar kendi ekranını onarabilecek

Akıllı telefonların kendi kendine çatlayan ekranları onarabilmesi ile ilgili yapılan çalışmalar devam ediyor. Kore Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nde (KIST) çalışan bir araştırma takımı, kendi çatlaklarını ve diğer fiziksel hasarları tamir edebilen, kendi kendini onaran elektronik bir malzeme geliştirdiler.

İlginç olan ise bu malzemenin gizemli bileşeni: Keten yağı.

Katlanan ekranlarda kullanılan malzeme: CPI

Popular Science'ın haberine göre keten yağı, keten bitkisinin tohumundan yapılıyor. Araştırmacılar bu tohumlara, renksiz poliimide (CPI) ekliyor. CPI, katlanan akıllı telefon ekranlarında cama alternatif olarak kullanılan bir malzeme.

Ekranlar kendi kendini onarabilecek

Araştırmalara göre bu yağ bileşeni, CPI çatladığı zaman çatlaklara sızabiliyor. Bu sonuca göre bilim insanları çalışmalarını tamamlarsa, ekranlar kendi kendini onarabilecek.

Ekran nasıl kendini onaracak?

Keten yağı, mikrokapsüllere doldurulduktan sonra silikon bir malzemeyle karıştırılıyor. Daha sonra elde edilen bu malzeme, deneylerde CPI'nin üzerinde kaplama şeklinde kullanılıyor.

Onarım işlemi, çatlakların mikrokapsüllerde çatlak oluşmasına da yol açacağı ve bu sayede depolanan yağın çıkarılmasıyla hasarın tamir edileceği şeklinde tasarlanıyor. Yağ bileşeni havayla temas ettiğinde sertleşiyor ve malzeme yeni gibi iyi hale gelebiliyor.

Daha fazla nem, morötesi ışık ve yüksek sıcaklıklar, onarım sürecini hızlandırabiliyor.

Bu çalışmaların akıllı telefon ekranlarında kullanılabilmesi için henüz zaman var ancak şimdiye kadar yapılan çalışmalar ümit verici...

 

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