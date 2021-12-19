Bilim adamları, kalp krizi, inme için en iyi meyveyi açıkladı

Bilim adamları, kalp krizi, hipertansiyon, inme ve kolestrol için en iyi meyvenin hurma olduğunu açıkladı. Hurma, palmiye türü bir meyvedir. Arap Yarımadası ile Afrika'da yetişen hurmanın yararları saymakla bitmez.

Tatlı bir lezzete sahip olan hurma bol miktarda lif ve A,C, B1 ve B2 vitamini içeriği ile özellikle kansere karşı iyi gelen besinler arasında gösterilir. Vitamin ve mineral kaynağının yüksek olduğu bu meyve özellikle İnsan vücudundaki şeker seviyesini düzenleyici özellik taşımaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri’nde felç, uzun vadeli engelliliğin en önde gelen nedenidir. Her yıl, yaklaşık 795.000 kişi felç geçiriyor. Bu nedenle araştırmalar yapılmış. Daily Health Post’a göre hurma, inmeyi önlemeye yardımcı olabilecek bir numaralı yiyeceklerden biridir, aynı şekilde yüksek tansiyon ve kolesterolü de önler.

V. H. W. Dowson ise, bir hurma ve bir bardak sütün bir insanın günlük besin ihtiyacını karşılamaya yeteceğini söylemektedir.

Hurmanın faydaları nelerdir?

-Çağın hastalığı damar sertliği ve kolesterolü yok eder.

-Kan damarlarını yumuşatıcı etkisi vardır.



-Betakarotenin hücrelere saldıran molekülleri kontrol altına alarak, kanseri önleyici özelliği vardır.

Diğer araştırma sonuçları

Yapılan bir araştırma Beta-karoten'in uzun süreli kullanımı hafıza kaybı gibi önleyici faydalar sağlayabileceğini ortaya koymuştur. Araştırmalar yüksek lifli yiyeceklerle beslenmenin kolon, göğüs ve rahim kanseri olasılığını düşürdüğünü gösterdi.

Yüksek besin değerinin yanında hurmaların antioksidan özelliklere sahip olduğu çeşitli araştırmalarda ortaya kondu. Antioksidanlar kanser, damar tıkanıklığı ve yaşlanmanın önlemesinde faydalı olduğu biliniyor.



-Sâd İbn-i Ebî Vakkas (r.a.) hasta olduğunda Resûlûllah (s.a.v.) Efendimiz hasta zi­yaretine giderler "Mübarek ellerini göğsüme koydu. Hatta ben mübarek elinin soğukluğunu kalbimde hissettim. Sonra -"Sen kalp hastalığına yakalanmışsın! Sakif'in kardeşi Haris İbn-i Kelede'ye git. Tedavi ol. O tabib birisidir. Medine'nin Acve hurmasından yedi tane al­sın, onları çekirdekleri ile beraber dövsün (öğütsün) sonra onu süt ile yağ ile sulandırarak sana yedirsin." Sâd (r.a.) böylece bu hastalıktan kurtulmuştur.



-"Eğer Acve hurması bulunamazsa, Medine hurması çekirdekleriyle öğütülür, az badem içi ve hı­yar çekirdeği öğütülür. Süt, zeytinyağı ve bal ile pişirilip macun yapılıp soğuk olarak yedirilir." Bu macun birçok hastalığa şifadır.