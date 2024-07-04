Bilim adamları değerlendirme yaptı: Güne sağlıklı kahvaltıyla başlayanlar daha genç kalıyor deyip duyurdular

PROTEİNE YER VERİN

Kahvaltıda mutlaka bir protein olması metabolizmanın hızlanmasına ve kasların korunmasına yardımcı olur. Güne sadece karbonhidrat içeren besinlerle başlamak kan şekerinde hızlı yükselme ve düşme ile birlikte aniden acıkmanıza sebep olabilir. daha önce görülmemiş açıklama geldi: Bu nedenle kahvaltıda yumurta, peynir, süt, yoğurt gibi protein içeren besinlerle mutlaka yer vermeye çalışın.

KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUYOR

Araştırmalar güne kahvaltıyla başlayanların daha formda olduğunu söylüyor. 2003 yılında yapılan bir araştırma, kahvaltıyı atlayanların beden kitle indeksinin kahvaltı edenlerden daha yüksek olduğunu göstermekte. Bir başka çalışma da kahvaltıyı atlayanların gün içinde daha fazla yemek yediklerini gösteriyor. Araştırmalara göre kahvaltı yapmayanların gece yemek yeme alışkanlığı çok daha yüksek.

KALP SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR

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Güne kahvaltıyla başlamak günü daha güzel geçirmenizin yanı sıra kalp sağlığını da destekliyor. Amerikan Kalp Derneği’nin geçtiğimiz yıllarda yayınladığı, Harvard Üniversitesi’ndeki uzmanlar tarafından yapılan bir çalışmada 16 yıl boyunca 26.902 sağlık çalışana takip edilmiş, sabah kahvaltısı yapmayanlarda kalp krizi ve kalp hastalıkları riskinin düzenli kahvaltı yapanlara göre yüzde 27 daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır.

SOFRANIN YILDIZI

Anne sütünden sonra en değerli protein kaynağı olan yumurta, kahvaltının yıldız besinlerinden. İçerdiği proteinlerle kas yapımını desteklerken aynı zamanda yağ yakımını da sağlar. 1 adet yumurta yaklaşık olarak 77 kaloridir; 6 gram protein ve 5 gram da yağ içerir. Sadece sabah kahvaltılarında değil, salatalarınızın üzerinde veya omlet ya da menemen şeklinde öğün olarak tüketebilirsiniz. Eğer herhangi bir sağlık sorununuz yoksa her gün 1 adet kayısı kıvamında yumurta yemeye özen gösterin.

SEBZE EKLEYİN

Kahvaltıda lif içeriği yüksek sebzelerden tüketmeye özen gösterin. Domates, biber, salatalık, yeşillik gibi sebzeler vitamin ve mineral içeriğinin yanı sıra diyet lifi de içerirler. Bu sayede uzun süre tok kalmanıza ve bağırsak sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.