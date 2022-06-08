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Dünya Bilim adamının düştüğü çukurdan, dünyanın gizli bölmesi çıktı!
Dünya

Bilim adamının düştüğü çukurdan, dünyanın gizli bölmesi çıktı!

Antarktika'daki Ross buz sahanlığında küresel iklim değişikliğiyle ilgili araştırma gerçekleştiren ve hava kütlesini ölçmek adına zıplayan bilim insanlarından biri sayesinde dünyanın gizli bölmesi keşfedildi. Alt katmana inen bilim insanları, yeni bir ekosistem bulmanın sevincini yaşadı.

Yeniakit Publisher
2022-06-08 10:31:00 -
Bilim adamının düştüğü çukurdan, dünyanın gizli bölmesi çıktı!

Yeni Zelandalı bilim insanları, Antarktika'daki Ross buz sahanlığının 500 m altında gerçekleştirdiği çalışma sırasında çok önemli bir keşfe imza attı. Buz sahanlığındaki hava basıncını ölçmek için zıplayan bilim insanlarından birinin ayağının yan tarafa doğru gitmesinin ardından alt tarafta gizli bir bölme olduğu fark edildi.

HEMEN AŞAĞI İNDİLER

Bilim insanları, kazdıkları yeni bir çukur sayesinde alt katmana indi. Gördükleri karşısında ise büyük bir şaşkınlık yaşadılar. Çünkü bulunan yeni katman, bambaşka bir dünyanın kapılarını araladı. Yeni canlı türleri bulundurduğu tahmin edilen bölmeyle ilgili geniş çaplı bir araştırma yapılacak.

"BÜYÜK BİR SÜRPRİZ"

Ekipte yer alanCraig Stevens, yaptığı açıklamada, "Biz aşağı ve yukarı doğru zıplamaya başladık. Çünkü bu yöntemle aşağıda yeni bir ekosistem olup olmadığını anlayacaktık. İşte tam bu sırada böyle bir sürprizle karşılaştık" dedi.

"GİZLİ DÜNYAYA GİREN İLK KİŞİ OLMAK GİBİ"

Keşifle ilgili duygularını dile getiren Bay Horgan ise, "Bu nehri gözlemlemek ve örneklemek, gizli bir dünyaya ilk giren kişi olmak gibiydi" dedi.

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Yorumlar

Gültekin

Kainattaki bütün sırlara Kuran'ı Kerim ışık tutuyor fakat bilim insanların kendi yorumlarıyla insanları ve insanlığı yanlış yorumlarıyla yanıltıyorlar; Dünya dışında hiç bir canlının yaşamadığını, bir başka gezegende, formülleri çözebilirsek hayat olmadığını kitabımız belirtiyor, denizci bilimci Kaptan Custo'nun Akdeniz'in suyu ile, Okyanus'un suyunun birbirine karışmadığını asırlar önce kitabımızda görüce hidayete erdiği gibi keşfedilmeyen çok sırlar var. Başka gezegenlerde uzaylıların yaşadığı yalanlarında vaz geçilmeli, ilim derya gibi ucu, bucağı yoktur, buna ermek için insan ömrü yetmez.

paıul

nice
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