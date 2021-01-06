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Spor Bilic, Çin'in Beijing Guoan takımını çalıştıracak
Spor

Bilic, Çin'in Beijing Guoan takımını çalıştıracak

Yeniakit Publisher
2021-01-06 09:45:35 -
Bilic, Çin'in Beijing Guoan takımını çalıştıracak


İSTANBUL (AA) - Hırvat teknik adam Slaven Bilic, Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'ın teknik direktörü oldu.

Çin ekibinden yapılan açıklamada, Bruno Genesio'dan boşalan teknik direktörlük görevi için 52 yaşındaki Bilic ile iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Bilic, kariyeri boyunca Hırvatistan Milli Takımı, ülkesinin Hajduk Split, Rusya'nın Lokomotiv Moskova, İngiltere'nin West Ham United ve Suudi Arabistan'ın El-İttihad ekiplerinde görev yapmış, Haziran 2019'da ise West Bromwich Albion'ın başına geçmişti.

İngiliz ekibi, geçen ay deneyimli teknik adamın görevine son vermişti.

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