Bilgisayar satışları sıralaması: 2023 lideri Lenovo oldu, reklamları ile rakibi solladı! Türk vatandaşları satın aldı

Türkiye’de giriş, orta, ofis, gaming ve iş bilgisayarı kategorilerinde çok sayıda ürünü bulunan Lenovo Türkiye, 2023’te en yüksek pazar payını elde eden marka oldu. Lenovo, üst üste dördüncü kez pazar liderliğini elde etti.Lenovo, Türkiye'de yüzde 20,2 pazar payı elde etti

Lenovo Türkiye’den yapılan açıklamada IDC verilerine göre Lenovo’nun 2023’te Türkiye’de pazar payı liderliği elde ettiği duyuruldu. Lenovo’nun Türkiye bilgisayar pazarındaki pazar payı yüzde 20,2 oldu. Bu sonuçla Lenovo Türkiye, üst üste 4. yılı pazar lideri olarak kapatmış oldu. Lenovo’nun Türkiye bilgisayar pazarındaki birincilikleri kategori bazında incelendiğinde ise büyük kurumsal müşteri segmentinde yüzde 33,2, dizüstü bilgisayar segmentinde yüzde 22, tüketici segmentinde yüzde 15,1 oranları ile gerçekleşti.

Lenovo hem de Türkiye’de hem de globalde yapay zekaya odaklanıyor. Hibrid yapay zeka teknolojilerinin güçlü cihaza ihtiyaç duyması nedeniyle müşterilerin talebini karşılayacak bilgisayarlara odaklanıyor. Lenovo, önümüzdeki yıl yapay zekaya dünya genelinde 1 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını açıkladı.