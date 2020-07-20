Bilgisayar programcılığı taban puanları 2020 başarı sıralaması. Meslek yüksekokulu olarak geçen bu bölümün özelikle ülkemizde yer alan hemen hemen her üniversitede yer aldığını ve bu bölümü kazanmak için biraz çaba sarf etmeniz yeterli olacaktır. Bilgisayar Programcılığı Bölümünde öğrenim görmek istediğiniz zaman ortalama olarak almanız gereken taban puanın aşağıda yer alan tablodaki gibi olduğunu belirtelim. Özelikle de bu bölümün iş imkânı açısından sizlere en uygun olduğunu düşünüyorsanız bu alanda kendinizi geliştirmeye başlayarak eğitim alma şansınız bulunmaktadır.

Bilgisayar Programcılığı Bölümü ile alakalı olarak örgün olarak eğitim veren üniversitelerden sizlere en yakın ilde olanları tercih etmeniz sizin büyük bir avantaj olacaktır. Bunun nedeni ise 2 yıllık eğitim alacağınız süre içerisinde bölümünüz ile alakalı olarak farklı türden kursları ve eğitimleri de alarak bu bölüm ile kendinizi geliştirme fırsatınız bulunmaktadır.

Bilgisayar programcılığı taban puanları 2020 başarı sıralaması

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"Öğrenci Dostu Yeni YÖK" mottosuyla hareket eden YÖK tarafından, adayların üniversite ve meslek tercihlerini yaparken daha bilinçli karar verebilmesini sağlamak amacıyla geliştirilen Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas),Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından 10 Mart 2016'da ilk kez kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Tüm Üniversitelerin Bilgisayar Programcılığı taban puanları 2020 başarı sıralamaları için tıklayın

YÖK Atlas programına, 2019-YKS sonrasında tercih yapacak adaylar ile eğitim camiasındaki yönetici ve araştırmacılar için faydalı olacağı düşünülen "Meslek Atlası" ve "Tercih Atlası" olmak üzere iki yeni modül daha eklendi ve adaylara üniversite tercihleri için adeta "dijital kariyer rehberliği" hizmeti sunulmaya başlandı.

Önlisans ve lisans seviyesindeki tüm meslekler ile ilgili tabloların yer aldığı ve http://yokatlas.yok.gov.tr adresinden bugünden itibaren kullanıma sunulan "Meslek Atlası" sayesinde adaylar, tercih edecekleri mesleğe yönelik tüm bilgilere ulaşabiliyor.

Bilgisayar Programcılığı (TYT) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri