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Bilgisayar programcılığı taban puanları 2019 YÖK atlas

YKS 2019 sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar ÖSYM üzerinden YKS sınav sonuçlarını öğrendi. YKS sınav sonuçlarına göre, Alan Yeterlilik Testi (AYT) 180 baraj puanını geçen adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih ederken, AYT 180 baraj puanını geçemeyenler ise 2 yıllık önlisans programlarında tercihini yapacak. 2 yıllık ön lisans programlarına tercihini yapacaklar ise TYT baraj puanı olan 150’yi geçmeleri gerekmekte. Peki bilgisayar programcılığı taban puanları 2019, bilgisayar programcılığı taban puanları 2019 devlet üniversiteleri hangileri, bilgisayar programcılığı taban puanları ve başarı sıralaması 2019, bilgisayar programcılığı bölümü puanları 4 yıllık, bilgisayar programcılığı taban puanları 2019 TYT.

18 Temmuz 2019 Perşembe 15:24
Bilgisayar programcılığı taban puanları 2019 YÖK atlas

YKS 2019 sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar ÖSYM üzerinden YKS sınav sonuçlarını öğrendi. YKS sınav sonuçlarına göre, Alan Yeterlilik Testi (AYT) 180 baraj puanını geçen adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih ederken, AYT 180 baraj puanını geçemeyenler ise 2 yıllık önlisans programlarında tercihini yapacak. 2 yıllık ön lisans programlarına tercihini yapacaklar ise TYT baraj puanı olan 150’yi geçmeleri gerekmekte. Peki bilgisayar programcılığı taban puanları 2019, bilgisayar programcılığı taban puanları 2019 devlet üniversiteleri hangileri, bilgisayar programcılığı taban puanları ve başarı sıralaması 2019, bilgisayar programcılığı bölümü puanları 4 yıllık, bilgisayar programcılığı taban puanları 2019 TYT.

ÖSYM 2019 YKS sınav sonuçlarını açıkladı. YKS sınav sonuçlarına göre 2019 taban puanı ve başarı sıralamasını öğrenen adaylar 23-29 Temmuz tarihleri arasında üniversite tercihlerine yapacak. YKS sonuçlarına göre ilk üniversite tercih tahminlerini YÖK atlas üzerinden yapmaya çalışan adaylar ÖSYM 2019 YKS tercih kılavuzunun yayınlanmasını bekliyor. Diğer yandan öğrenciler üniversite taban puanlarını araştırmaya da başladı. 2019 üniversite taban puanları 2019, YKS 2019 tercihleri taban puanları, başarı sıralaması üniversite en yüksek puanları ve en düşük puanları, bilgisayar programcılığı taban puanları 2019 4 yıllık, bilgisayar programcılığı taban puanları 4 yıllık, bilgisayar programcılığı puanları 4 yıllık, bilgisayar programcılığı taban puanları, bilgisayar programcılığı 2 yıllık taban puanları 2019, bilgisayar teknolojisi taban puanları, bilgisayar mühendisliği taban puanları 2019, bilgisayar teknolojisi taban puanları 2019 merak edilmekte.

Ağız ve diş sağlığı taban puanları, çocuk gelişimi taban puanları, fizyoterapi taban puanları, ilk ve acil yardımı taban puanları, tıbbi laboratuvar teknikeri taban puanları 2019

ÖSYM 2019 YKS üniversite taban puanları için tıklayınız

 

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 15:24
  1. Bilgisayar programcılığı taban puanları 2019 YÖK atlas
  2. 2019 üniversite taban puanları 2019
  3. YKS 2019 tercihleri taban puanları
  4. başarı sıralaması üniversite en yüksek puanları ve en düşük puanları
  5. bilgisayar programcılığı taban puanları 2019 4 yıllık
  6. bilgisayar programcılığı taban puanları 4 yıllık
  7. bilgisayar programcılığı puanları 4 yıllık
  8. bilgisayar programcılığı taban puanları
  9. bilgisayar programcılığı 2 yıllık taban puanları 2019
  10. bilgisayar teknolojisi taban puanları
  11. bilgisayar mühendisliği taban puanları 2019
  12. bilgisayar teknolojisi taban puanları 2019 merak edilmekte.
  13. ösym yks tercih kılavuzu
  14. yks tercih taban puanları
  15. yök atlas yks tercih robotu

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