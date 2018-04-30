Bilgisayar oyunlarındaki zararlı temalar çocuğunuzun hayatına mal olabilir

OYUNLARDAKİ ZARARLI İÇERİKLER

Çocuk ve Ergen Psikiyatrı, Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yrd. Doç. Dr. Neslim G. Doksat, "Bilişim çağının altın dönemlerini yaşadığımız günlerden beri çocuklarımız çok küçük yaşlarda bilgisayar ve internet dünyasıyla tanışıyorlar. Öyle ki, ilkokul öncesi dönemde klasik oyun oynama yöntemiyle kazanılması beklenen ince motor beceriler ve üç boyutlu uzaysal-görsel algı son zamanlarda bilgisayar oyunlarının üzerinden kazanılır olmuştur. Bilgisayar oyunlarının gerek bu beceriler gerekse de zeka gelişimi üzerinde faydalı tarafları sayılabilir olmakla beraber çocukların bilgisayar başında geçirdikleri süre ve oynadıkları oyunların niteliği büyük önem arz etmektedir. Son zamanlarda bilgisayar oyunlarının içeriğinden olumsuz etkilenen birçok olguya rastlamaktayız. Bazı oyun karakterlerinin çok korkutucu olduğu, saldırganlık ve vahşet teması aktardıklarını görmekteyiz. Bunlara bağlı olarak çocuklarda; uykusuzluk, yalnız kalma/gece korkularının yaşandığını, saldırganlık, sinirlilik ve aşırı hareketlilik gibi belirtilerin arttığını, sosyal başa çıkma becerisi olarak saldırgan ve kötü rol modellerinin benimsendiğini klinik pratiğimizde görmekteyiz. İlköğretim çağı çocuklarının bu kötü ve saldırgan rol modelleriyle özdeşim yapmalarının sonuçlarını okullarda çocukların birbirlerine karşı çok daha acımasızca davranmasında ve artan fiziksel ve psikolojik şiddet eğiliminde görmekteyiz. İlköğretim ve liselerde çocukların birbirine mobbing uyguladıklarını, bu davranışa maruz kalan çocukların dışlanıp duygusal ve akademik sorunlar yaşadıklarına şahit olmaktayız. Bazı internet oyunlarının çocuklara zararlı talimatlar verip riskli davranışlara yönlendirdiğini hatta bu talimatların hayati tehlikelere neden olabildiğini medyadan izlemekteyiz. Diğer taraftan bilgisayar başında geçirilen sürenin, bilgisayar ve internet bağımlılığına yol açabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. " dedi.

ÇOCUĞUN BU DAVRANIŞLARINA DİKKAT EDİN

Doksat, "Çocukların bilgisayar merakının tutkuya dönüştüğünü düşündüren göstergeler arasında şunlar sayılabilir: Okul öncesi çocuğunun oyuna ayırdığı zamanın tümünü bilgisayarla uğraşarak geçirmesi, oyun esnasında zaman kavramını unutmaları, oyuna erişememe durumunda sinirli olma, evde geçen zamanının tümünü bilgisayar başında geçirme arzusu, internet kullanımı için koyulan zaman sınırlamasına itaat etmeme, bilgisayar başında zaman geçirme arzusunun ders alışma, ödev yapma, sınavlara hazırlanma çabalarından ve uykudan daha öncelikli olması..." diye sıralayarak aileleri uyardı.