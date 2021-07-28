ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, üniversite adayları 2021 YKS sonuçlarını sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden açıklandı. 2021 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite tercihi yapacak adaylar başta Bilgisayar Mühendisliği taban puanları 2021 olmak üzere 2021 YKS taban puanları, 2 yıllık taban puanları ile 4 yıllık üniversite taban puanları sorguluyor. Adaylar tarafından en çok merak edilin bölümlerin başında ise Bilgisayar Mühendisliği bölümü gelmekte.

Yıl içinde çok sayıda alımı yapılan bölümler arasında hemşirelik bölümü yer aldığından 2021 hemşirelik bölüm puanları da internet üzerinden sorgulanmaya başlandı. İşte Bilgisayar Mühendisliği taban puanları 2021: ÖSYM Bilgisayar Mühendisliği taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları...

Bilgisayar Mühendisliği taban puanları 2021 başarı sıralaması

YÖK Atlas tercih sihirbazı taban puanları için tıklayın

ÖSYM üniversite taban puanları başarı sıralaması kontenjanları için tıklayın