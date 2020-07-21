Bilgisayar Mühendisliği taban puanları 2020 başarı sıralaması
Bilgisayar Mühendisliği taban puanları 2020 başarı sıralaması merak ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından 2020 YKS tercih kılavuzu yayınlandı. Üniversite kontenjanlarına göre öğrenciler okumak istedikleri fakültelerin taban puanları ve kontenjan bilgisine ulaşmaya çalışıyor. İşte Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okumak isteyen öğrenciler için Bilgisayar Mühendisliği taban puanları 2020 başarı sıralaması...
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, '2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır.' dedi.
Bilgisayar Mühendisliği taban puanları 2020 başarı sıralaması
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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin belirlediği akademik takvime göre sonuçlar 28 Temmuz'da açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak.
Bilgisayar Mühendisliği (SAY) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri