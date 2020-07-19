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Eğitim

Bilgisayar mühendisliği taban puanları 2020

Bilgisayar mühendisliği taban puanları başarı sıralaması 2020 | Üniversite sınav sonuçları 28 Temmuz’da açıklanacak. Sınavların ardından tercih süreci başlayacak. Adaylar sınavın ardından açıklanan kitapçık ve cevap anahtarıyla puanlarını hesapladı. Kariyerini bilgisayar mühendisi olarak planlamak isteyenler hangi okullarda bilgisayar mühendisliği fakültesi olduğunu, bilgisayar mühendisliği taban puanlarını araştırıyor. İşte, 2020 bilgisayar mühendisliği taban puanları.

Yeniakit Publisher
2020-07-19 20:22:00 -
Bilgisayar mühendisliği taban puanları 2020

Üniversite sınavı 27-28 Haziran’da yapıldı. Sınav sonuçları28 Temmuz’da açıklanacak. Sonuçların ardındansa tercih süreci başlayacak.

Bilgisayar mühendisliği taban puanları 2020

Bilgisayar mühendisliği bölümü okumak isteyenler taban puanlarının kaç olduğunu merak ediyor. İşte, bilgisayar mühendisliği taban puanları ve başarı sıralaması:

 

YKS barajı kaç?

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir. 

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