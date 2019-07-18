ÖSYM 2019 YKS tercih kılavuzunu yayınlamasıyla birlikte adaylar üniversite taban puanlarını, başarı sıralamasını arıştırmaya başladı. YKS sınav sonuçlarına göre 2019 taban puanı ve başarı sıralamasını öğrenen adaylar 23-29 Temmuz tarihleri arasında üniversite tercihlerine yapacak. YKS sonuçlarına göre ilk üniversite tercih tahminlerini YÖK atlas üzerinden yapmaya çalışan adaylar. 2019 üniversite taban puanları 2019, YKS 2019 tercihleri taban puanları, başarı sıralaması üniversite en yüksek puanları ve en düşük puanları, bilgisayar mühendisliği sıralama 2019, yazılım mühendisliği taban puanları 2019, bilgisayar mühendisliği taban puanları 2019 başarı sıralaması, elektrik elektronik mühendisliği taban puanları, elektrik elektronik mühendisliği taban puanları 2019, makine mühendisliği taban puanları, makine mühendisliği taban puanları 2019.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı. 2019 YKS sınav sonuçlarına göre, bir üniversiteye tercih edecek olan öğrencilere, YKS taban puanı, YKS başarı sıralaması ve üniversitelerin özel koşullarına ilişkin kriterler göz önünde bulundurularak ÖSYM 2019 YKS tercihleri yapılacak. İşte bilgisayar mühendisliği taban puanları 2019 YÖK atlas, bilgisayar mühendisliği sıralama 2019.

ÖSYM 2019 YKS üniversite taban puanları (Tüm üniversitelerin 4 ve 2 yıllık puanları) için tıklayınız