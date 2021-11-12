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Ekonomi Bilgin: Emeği koruyacağız, enflasyona ezdirmeyeceğiz
Ekonomi

Bilgin: Emeği koruyacağız, enflasyona ezdirmeyeceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrette emeği koruyan, çalışanı enflasyona ezdirmeyen bir rakama ulaşılacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 13:55:00 -
Bilgin: Emeği koruyacağız, enflasyona ezdirmeyeceğiz

Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü Asma Dilaver İşletmesi’nde konuşan Bilgin, emeğin kutsal olduğunu belirtti.

Endişemiz yok

Son 20 yılda Türkiye’nin demokratikleşme sürecinde attığı adımlar sayesinde ekonominin canlandığına işaret eden Bilgin, şunlara dikkat çekti:

“Geleceğe dair hiçbir endişemiz yoktur. Önemli olan bugün önümüze çıkan sorunları çözerek ilerlemeye devam etmektir. Bu konuda da önümüzde duran ilk sorun asgari ücret meselesidir. Asgari ücrette hiç kimsenin endişesi olmasın. Emeği koruyan, enflasyona ezdirmeyen, insanımızın başını dik tutacak bir ücret seviyesinde işçi ve iş veren sendikalarımızla bir araya gelerek insanlarımızı gülümsetecek bir rakama ulaşacağız. Bundan hiç endişeniz olmasın. Burada söz veriyorum.”

Çalışanlara güzel haber

Memur ve kamu emekçilerinin de sorunlarını çözmeye; taleplerini karşılamaya devam edeceklerini dile getiren Bilgin, “3600 konusunda sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı, sözü var. Komisyonlar kurduk, çalışıyoruz. 3600 meselesini de çözerek hak eden memurlarımızı, meslek gruplarımızı bu haktan istifade ettireceğiz. Kamuda çalışan insanların sözleşmeli, kadrolu, kadrosuz ayrımları var. Bunlarla da ilgili çalışma yapıyoruz” açıklamalarında bulundu.

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