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Gündem Yıldız Tilbe, Hülya Avşar ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu 136 ünlünün bilgileri emlakçılara sızdırıldı! Cezaları belli oldu
Gündem

Yıldız Tilbe, Hülya Avşar ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu 136 ünlünün bilgileri emlakçılara sızdırıldı! Cezaları belli oldu

Aralarında Yıldız Tilbe, Hülya Avşar ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu 136 ünlünün mülk bilgilerini emlakçılara aktaran iki tapu memuru yargılandı. İki sanık, 3 yıl 1 ay hapse mahkûm edildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 10:25:00 - 2022-03-11 10:26:08
Yıldız Tilbe, Hülya Avşar ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu 136 ünlünün bilgileri emlakçılara sızdırıldı! Cezaları belli oldu

Tapuda çalışan iki memur, aralarında Serdar Ortaç, Hülya Avşar, Aleyna Tilki ve Yıldız Tilbe'nin de olduğu 136 ünlünün taşınmaz mülklerini sorgulayıp emlakçı ve iş takipçilerine bilgi aktardığı gerekçesiyle 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na ihbar geldi

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na, Fatih Tapu Müdürlüğü'nde görevli iki personelin kişisel verileri yetkisiz kişilerle paylaştıkları ihbarı yapıldı. İnceleme sonrası tapu kayıtlarına girip emlakçı ve iş takipçilerine bilgi aktaran iki memur tespit edildi. Bu kişiler hakkında hem adli hem de idari yönden soruşturma başlatıldı.

Hukuksuz incelemeler

Yapılan soruşturmada Rıza K. ve Yusuf D. isimli tapu memurlarının, yetkileri olmadığı halde 136 ünlü ismin taşınmaz mülk ve nüfus kayıtlarına ulaştıkları, ayrıca eş, kardeş, anne ve baba bilgilerine de baktıkları belirlendi. Sabah'ın haberine göre, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan iki memur, kişisel verileri hukuksuz olarak ele geçirdikleri gerekçesiyle 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum edildi.

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