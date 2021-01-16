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Ekonomi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu personel alımı ne zaman?
Ekonomi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu personel alımı ne zaman?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu personel alımı ne zaman? Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) KPSS 70 puan ile kadrolu personel alım ilanı için duyuruyu yaptı. Bunun üzerine adaylar BTK personel alımı için başvuruların nereden, nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu personel alımı ne zaman? Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu personel alımı başvuruları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-01-16 19:42:00 -
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu personel alımı ne zaman?

Bilgi Teknolojleri ve İletişim Kurumu (BTK) KPSS 70 puan ile kadrolu personel alım ilanı için duyuruyu yaptı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 30 Bilişim Uzman Yardımcısı alımı gerçekleştirecek. Adaylarda KPSS 70 puan şartı aranmaktadır. Adayların en az dört yıllık lisans öğrenimi veren, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bölümleri, hukuk fakültesi ve mühendislik alanında elektrik-elektronik, elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri, telekomünikasyon ve bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denk olan Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt içindeki veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olması gerekmektedir. Peki BTK kadrolu personel alımı ne zaman yapılacak?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu personel alımı başvuruları ne zaman?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Uzman Yardımcısı alımı başvuruları 10 Şubat 2021 tarihinde alınmaya başlayacak. Başvuruların alımı 19 Şubat 2021 tarihi mesai saati bitimine kadar sürecek. Adaylar başvuru işlemlerini bizzat Kurumun merkez teşkilatının bulunduğu Eskişehir Yolu 10. Km. No: 276 Çankaya/ANKARA adresine şahsen yapmaları gerekmektedir.

BTK başvuru ekranı için TIKLAYIN

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