Bilgi içeriden geldi! İşte AK Parti'nin son oy oranı

Gazeteci Mehmet Acet bugün kaleme aldığı yazısında AK Parti'nin son dönemdeki politikalarının oy oranına yansımasını ele aldı. Son dönemde yapılan tüm anketlerde AK Parti'nin oy oranının son 3 ay içerisinde yükseliş eğiliminde olduğunu söyleyen Acet, bunun gerçekliğine ilişkin AK Parti'nin elindeki son anket sonuçlarını açıkladı.

AK Parti'nin oyu yüzde 40'ı aştı

AK Parti çevrelerinden bilgi alan Acet, Temmuz ve Ağustos aylarında 130 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen anketlerde kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti'nin oy oranının yüzde 17 olduğunu belirtti. Anketlerdeki oranının sahaya çıkılmasıyla daha da yükseldiğini ifade eden Acet, "Ve son ankette AK Partiye destek oranının (kararsızlar dağıtıldıktan sonra) yüzde 40 barajının üzerine çıktığı görüldü." dedi.

Erdoğan'ın oyu Cumhur İttifakı'ndan fazla

Yazısında çarpıcı bir bilgiyi daha okuyucularına sunan Acet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplam oy oranının Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranınından 2-2,5 puan daha fazla olduğunu belirtti. Acet bunun okunmasının ise şöyle olduğunu söyledi; Demek ki, desteklediği parti/siyasi eğilimi farklı olsa da, Erdoğan’ın işbaşında kalmasını isteyen başka kimseler de var bu ülkede.