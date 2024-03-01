Bilgi aktarımında yerli-milli güvenlik bariyeri

YENİ AKİT ANKARA

Dünyanın en değerli hazinesi olan veri ve verilerin oluşturduğu bütünler olan bilgi yerli ve milli bir ürün olan TaliaDD ile daha güvende olacak. Yüksek güvenlik ihtiyacı olan veya internet erişimine kapalı ağlarda çalışması gereken kurumlar artık bilginin kuruma gelirken veya kurumdan çıkarken tamamen güvenilir ve kolay yapılabilmesi için geliştirildi. Türkiye’nin dijital dönüşümünün lideri BeyazNet’in desteği, ARGE ve teknoloji geliştiricilerinden 12M tarafından geliştirilen TaliaDD, ilk kiosklarının Aselsan’a tesliminin de yapıldığı lansman ile tanıtıldı.

ASELSAN’a teslim edildi

Türkiye’nin kritik kurumlarının güvenli dosya aktarım ihtiyacını karşılayacak TaliaDD kiosk, henüz ilk aşamasından itibaren projeyi inceleyen ve takip eden Aselsan’ın ilk siparişiyle özel bir anlam kazandı. Yaklaşık 3 yıllık bir AR-GE, prototip ve iyileştirme süreçlerinin ardından tamamlandı. Aselsan’ın ilk siparişlerinin teslimatı Ankara’da yapılan lansman toplantısında törenle yapıldı. Konuyla ilgili törende konuşan Aselsan IT Direktörü Yıldırım Azizoğlu, siber güvenliğin sadece internete bağlı cihazlarla sınırlı olmadığını söyleyerek, “Bilgiyi tehdit eden güvenlik sorunları sürekli değişiyor. Saldırı hedefi büyüdükçe saldırı şekilleri de değişiyor. Kritik ürünlerde saldırı daha çok zaman içinde ortaya çıkıyor. Örneğin, bir silahın en kritik özelliği çalışmıyor ya da siz çalışıyor zannediyorsunuz. Aslında çalışmıyor. Savaş alanında bununla karşılaşıyorsunuz. Bizim bu nedenle gereksinimimizi yerli ve milli bir çözüm ihtiyacımız vardı. TaliaDD ile bunu çözdük” dedi.

Dünyanın en güvenilir dosya aktarım sistemi

TaliaDD’ye ilginin yüksek olduğunu söyleyen BeyazNet CEO’su M. Fatih Zeyveli şöyle konuştu: “Türkiye’nin kritik kurumları ve kuruluşları ile Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi’nin diğer tüm paydaşlarının TaliaDD kiosklara büyük ilgi ve desteği bulunuyor. Ülkemizin en büyük sorunlarından birine yerli - milli çözüm üretmekten dolayı mutluyuz. Türkiye’den başlayarak, dünyaya yayılması için de çalışmalarımız devam ediyor. TaliaDD’nin geliştirilme sürecinde özellikle savunma sanayiine yön veren, bu alandaki AR-GE çalışmalarına sahip çıkan Aselsan’ın katkısı büyük. Türkiye’nin bilgi güvenliğine yerli ve milli bir çözümün üretilmesine katkı sunmaktan dolayı bizler de çok mutluyuz. Güçlü süreç yönetimiyle bilinen Aselsan’ın ilk kullanan kurum olmasıyla dünyanın güvenilir dosya aktarma platformu olmaya doğru gidecek ilk adımın atıldığına inanıyorum.”

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