BİLFEN Yayın Grubu’ndan yeni hizmetler! Bayileriyle buluştu yol haritasını oluşturdu

Bilfen Yayın Grubu’nun 9. Bayi Toplantısı, Türkiye’nin dört bir yanından 400’e yakın bayinin katılımı gerçekleşti.

2019-2020 eğitim-öğretim dönemine ait, yeni müfredata uygun olarak hazırlanmış, 300’ü aşkın yeni yayının tanıtıldığı toplantıda bayiler, yeni hazırlanan okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise yayınları hakkında detaylı bilgiler aldılar.

Bilfen Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fatih Öztürk ile Bilfen Yayın Grubu Genel Müdürü Burcu Yağcı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyona çok sayıda bayi katıldı. Organizasyonun açılışında davetlilere seslenen Öztürk, LGS’de bu yıl da geleneğin bozulmadığını belirtirken en çok isabetli sorunun Bilfen Yayın Grubu tarafından hazırlanan sorulardan çıktığını belirtti. Öztürk konuşmasında; sektör olarak güzel bir yıl geçirdiklerini, bayilerinin de her zamanki özveriyle üzerlerine düşeni fazlasıyla yaptıklarını belirtti. Öztürk, ayrıca bu yıl içinde gruba ait yayınevleriyle yine gruba ait matbaanın birleştiğinin müjdesini verdi. Öztürk; Bilfen Yayın Grubu ile Bilnet Matbaacılık’ın birleşme kararının çok önemli olduğunu ve bu birleşmenin sonucunda daha güzel ve başarılı işlere imza atacaklarını belirtti.