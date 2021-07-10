Bilfen Okulları’ndan büyük başarı

Bilfen Ortaokulları’nın Liseye Geçiş Sınavı’ndan (LGS) başarıyla çıkan şampiyonları belli oldu. Ankara Çayyolu, İskenderun ve İstanbul Çamlıca ve Ataşehir kampüslerinde eğitim gören 5 öğrenci, LGS’de Türkiye birinciliği elde etti.

Planlı çalıştılar

Başarılı öğrencilere Bilfen Çamlıca Ortaokulu’nda düzenlenen törende plaketleri takdim edildi. Sınavda tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan Ankara Çayyolu Ortaokulu’ndan Ada Coşkun ve Veli Kaan Seren, Ataşehir Ortaokulu’ndan Ceylin Alak, Çamlıca Ortaokulu’ndan Gülfem Ekiz ile İskenderun Ortaokulu’ndan Muazzez Göksu Özer başarılarının sırrının planlı çalışıp kaliteli soru çözmekten geçtiğini dile getirdi.

4 yılın en zor sınavı

Millî Eğitim Bakanlığı’nın uyguladığı, 8. sınıf öğrencilerinin girmiş olduğu LGS, Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon 243 bin 801 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Bilfen İlköğretim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı Nurşen Kayatürk, “Millî Eğitim Bakanlığı müfredatına ve kazanımlarına bağlı kalınarak hazırlanan sorular son 4 yılın en zor sorularıydı” dedi. Kayatürk, “Bilfen Okulları öğrencileri bu sınavla bir kez daha ne kadar sitemli ve etkin çalıştıklarını göstermiş oldu. Bu kadar zor bir sınavda 5 birincimizin olması bizim için ayrıca bir gurur” diye konuştu.